¿Un nuevo gobierno Frankenstein?

Comenta Compartir

El autoritarismo socialista surge con Zapatero pero se consolida con Sánchez, cuando encabezó la moción a Rajoy, orquestada por comunistas podemitas y separatistas, demostrando falta ... de sentido de estado y deslealtad institucional. Lo que no le daban sus votos, se lo dio este atajo legal pero antinatura, dividiendo al PSOE internamente. Alianza que intentará repetir tras las próximas elecciones, con un ligero cambio: blanquear el comunismo bronco/exaltado de Podemos con el más presentable de Sumar. Pero este remozamiento no servirá, pues todo comunismo es ya anacrónico en Europa. Como decía con ingenio el desaparecido Jaime Ostos, «ya no hay comunistas ni en Rusia». Ya pueden disfrazarlo como quieran. Contaba Esopo que un faraón ordenó que enseñaran a bailar a varias monas. Y, claro, aprendieron a bailar, quedando el público maravillado. Pero un asistente les tiró imprudentemente unas nueces, provocando que las monas dejaran de bailar para comerse las nueces. Moraleja: «Aunque la mona se vista de seda, mona se queda». Y si no es conveniente gobernar con la extrema izquierda, más dañino aún es hacerlo con independentistas.

La inestabilidad gubernamental, la actividad legislativa precipitada y sin asesoramiento debido, la corrupción –de la que el PSOE no ha logrado desprenderse desde los tiempos de Felipe González, al igual en esto que la derecha–, la cesión del Sáhara sin contar ni con la oposición ni con el parlamento, las concesiones a los independentistas, que suponen una afrenta para Extremadura y otras comunidades, estarán servidas. Dos principios básicos de la tauromaquia son el de los terrenos y el de las distancias. Aquel diestro que no los respete, además de no lucirse, arriesgará su vida innecesariamente. El gobierno, atacando a jueces, periodistas y empresarios, ha pisado terrenos ajenos y no ha mantenido las distancias debidas, cuestionando la libertad de los jueces y la independencia del poder judicial, así como la libertad de prensa y el libre movimiento de capitales, principios esenciales en una democracia representativa. Presentar a los ricos como malos e insolidarios frente a los pobres, incluso en tiempos electorales, no ayuda a la convivencia y es intolerable. Cualquier empresario extremeño, pongamos, tiene libertad para trabajar en cualquier lugar no sólo de Extremadura, sino de Europa y del mundo y aquí pueden venir de otros lugares. Y esto es bueno porque estimula la competencia. Ojalá hubiera en España muchos Juan Roig, Amancio Ortega o Rafael del Pino. Sólo en las dictaduras se cercena este derecho. Quien no fue capaz de hacer una tesis doctoral, ha sido capaz en cambio, con su intervencionismo, de precipitar la marcha de Ferrovial, 'marca España' en todo el mundo. Una segunda legislatura de Sánchez equivaldría a más de lo mismo, e incluso agravado, es decir, deficiente gestión, desmontar la Transición y favoritismo a catalanes y vascos. Esto lastraría el futuro de las Comunidades menos desarrolladas, como la extremeña, cuyo presidente es fiel barón sanchista. ¿Un segundo gobierno Frankenstein? Los ciudadanos decidirán en las generales, e incluso puede que lo hagan en las comunitarias/municipales. Así debe ser y así será, lector.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión