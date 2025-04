Nepotismo en Extremadura

Alguna columna dediqué ya al nepotismo, resaltando su gravedad para el funcionamiento democrático de las instituciones públicas y señalando algunos ejemplos. Uno de ellos el ... de Irene Montero, cuya escasa preparación académica no le impidió llegar a ministra de Igualdad, gracias a ser pareja de Pablo Iglesias, socio gubernamental de Pedro Sánchez. Pasará a la historia por haber impulsado la llamada ley del 'sólo sí es sí', uno de cuyos efectos indeseados fue excarcelar anticipadamente a algunos delincuentes sexuales. Otro fue el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quien relanzó sus actividades profesionales/ingresos económicos a la sombra de su marido, sin reparar en códigos éticos y tal vez legales. Nada sorprendente si reparamos en que Begoña pudiera parecerse a su su progenitor –fallecido recientemente–, quien regentó como empresario en Madrid diversas saunas gay. Nepotismo fue también cuando la angelical Nadia Calviño intentó colocar a su marido, Ignacio Manrique de Lara, en un cargo a su medida y extraordinariamente retribuido en Patrimonio Nacional, con la ayuda de su presidenta, Ana de la Cueva, amiga íntima y antigua subordinada suya. La presión mediática hizo que el cónyuge de Calviño, más honesto que ella, desistiera.

El nepotismo constituye una modalidad de corrupción sorda, generalmente invisible, y siempre letal para la democracia. Ya existía en la antigüedad, aunque será en la época moderna cuando más se extienda, principalmente en el ámbito eclesiástico. Papas y otros jerarcas eclesiásticos favorecieron con altos cargos a sus hijos naturales o 'sobrinos'. De ahí la etimología del fenómeno: 'nepos-nepotis', sobrino. Algunos, dotados de inteligencia y ambición, alcanzarían el cardenalato.

En la contemporaneidad el nepotismo se asocia a los partidos políticos, siendo en España el PSOE de Pedro Sánchez quien más ha transitado por esta vía. Dos de sus familiares directos, esposa y hermano, están siendo investigados judicialmente por haber medrado a la sombra presidencial.

Koldo García respecto de José Luis Ábalos es otro nepotismo. No es el mérito de ninguno de ellos, sino el parentesco o el amiguismo, lo que ha encumbrado a estos personajes mediocres y amorales. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, una vez enchufado en la Diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, hay que señalar que apenas ha aparecido por su despacho y, lo que es más grave, que fijó su residencia en Elvas, la bella ciudad del Alentejo portugués, presuntamente para no tributar en España. Por si todo ello fuera poco, al nepotismo o 'enchufe' en la Diputación pacense, debe añadirse su fulgurante enriquecimiento, impropio de un funcionario. Todas estas irregularidades hablan de una conducta si no delictiva, sí carente de ética. Termino la columna lamentando que el veterano político Miguel Ángel Gallardo no haya podido escapar a la fuerza y seducción del nepotista Pedro Sánchez, empujando a su hermano hacia la poltrona. Con esta mancha, con esta constitución moral, pretende 1) consolidarse como líder socialista extremeño, y 2) sustituir a María Guardiola. ¡Apaga y vámonos!