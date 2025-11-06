HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?
CULTURA Y POLÍTICA

Navidad pasada por las urnas

Felipe Traseira

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En las últimas elecciones autonómicas, María Guardiola consiguió 28 escaños, empatando con Fernández Vara. Tras unas precipitadas e imprudentes declaraciones contra Vox, el apoyo de ... sus cinco diputados la convirtió en la primera mujer en acceder a la presidencia de Extremadura. Pero su gobierno fue efímero. La primera contrariedad se produjo cuando, en julio de 2024, Abascal ordenaba a Vox que dejara de sostener los gobiernos autonómicos del PP, entre ellos el de Guardiola. La segunda y definitiva ha sido su negativa a apoyar los presupuestos presentados por la presidenta extremeña para 2026, haciendo pinza, con el PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  6. 6 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Navidad pasada por las urnas

Navidad pasada por las urnas