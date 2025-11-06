Navidad pasada por las urnas

En las últimas elecciones autonómicas, María Guardiola consiguió 28 escaños, empatando con Fernández Vara. Tras unas precipitadas e imprudentes declaraciones contra Vox, el apoyo de ... sus cinco diputados la convirtió en la primera mujer en acceder a la presidencia de Extremadura. Pero su gobierno fue efímero. La primera contrariedad se produjo cuando, en julio de 2024, Abascal ordenaba a Vox que dejara de sostener los gobiernos autonómicos del PP, entre ellos el de Guardiola. La segunda y definitiva ha sido su negativa a apoyar los presupuestos presentados por la presidenta extremeña para 2026, haciendo pinza, con el PSOE.

Llegados a este punto, la política cacereña ha tomado la decisión de adelantar las elecciones para el próximo 21 de diciembre, inaugurando un ciclo electoral al que se sumará presumiblemente alguna otra comunidad autónoma del PP y, finalmente, las generales de 2027. Al abrir camino, la apuesta es arriesgada para ella y transcendente para su partido. Pero no imprudente, como sus primitivas e ingenuas descalificaciones de Vox.

La medida supone una demostración de respeto institucional poco frecuente en nuestro país. El que un gobierno sea incapaz de aprobar sus presupuestos en el parlamento significa que no cuenta con una mayoría suficiente para gobernar, debiendo dimitir y convocar nuevas elecciones para que el pueblo decida una nueva mayoría parlamentaria. Con esta medida, Guardiola toma la iniciativa política, neutralizando a sus adversarios políticos.

De un lado, Vox. En unos momentos en que la debilidad del sanchismo es extrema, en lugar de unir fuerzas con el PP, su aliado natural, se dedica a torear políticamente de salón en los parlamentos, mientras no pierde ocasión de poner piedras a Feijóo en su marcha a la Moncloa. Aunque esta estrategia –legítima– le dé algún rédito a corto plazo, solo contribuye a dividir a la derecha y a mantener a Sánchez en la Moncloa. Abascal prefiere quedar tuerto, siempre que Feijóo o Guardiola, en este caso, queden ciegos. El crecimiento de Vox es una magnífica arma arrojadiza de Sánchez contra Feijóo. Se trata de convertir a la formación de Abascal en un espantajo con el que meter miedo al electorado. En fin, hacer descansar el crecimiento de Vox en anular a su aliado natural o en darle el 'sorpasso' se demostrará un error por parte de Abascal y en una política suicida por parte de Pedro Sánchez, quien al final se lamentará de hacer contribuido a cebar a la bestia. Con el adelanto, Guardiola intenta zafarse de este enemigo natural.

Del otro lado, el PSOE. El adelanto coge a los socialistas con una crisis de partido y de liderazgo, habiendo renunciado a los principales valores de los antiguos socialistas: igualdad y decencia.

A punto ya de saborear los manjares navideños, los extremeños nos dispondremos a decidir, con nuestro voto, nuestro destino. Hagámoslo huyendo de extremismos y radicalismos, de corrupciones y bravuconadas. Buena gestión y decencia es lo que es menester. Todo por nuestra querida Extremadura.