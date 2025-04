La 'época dorada' del cine mexicano tuvo lugar entre 1936 y 1959, con joyas como 'María Candelaria' o 'Enamorada', del gran 'Indio' Fernández, o 'Los ... olvidados', de nuestro gran Buñuel durante su exilio mexicano, correspondiéndose con el mandato de Lázaro Cárdenas, que acometió reformas profundas en todos los ámbitos de la sociedad para materializar los ideales de la revolución. Inolvidable su acogida a numerosos republicanos españoles, tal el secretario de las Cortes republicanas, el llerenense Juan-Simeón Vidarte. Pero el reformismo de Cárdenas fue evaporándose con sus sucesores, Ávila Camacho y Miguel Alemán, degenerando actualmente en presidentes abiertamente corruptos. 'La ley de Herodes', película de 1999 del cineasta mexicano Luis Estrada, ambientada en tiempos de la presidencia de Miguel Alemán, es una sátira sobre la falta de ética de los gobernantes y su manipulación de la política, no mediante el realismo épico/lírico de la citada 'época de oro', sino a través de un realismo grotesco y esperpéntico. El título hace referencia al modo tiránico en que gobernó Judea el rey Herodes y también al refrán mexicano 'la ley de Herodes: o te chingas o te jodes', referido a que las circunstancias terminan casi siempre doblegándonos.

La película narra la degeneración personal y política del alcalde del miserable pueblo de San Pedro de los Aguados, Juan Vargas, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. Este defendía la modernidad (puede leerse, progreso), la justicia social y luchar contra la corrupción. Pero Vargas no es tonto del todo: sabe que dichos principios son calderilla retórica y pronto se da cuenta de los beneficios personales y políticos que puede obtener de la corrupción. Doña Lupe, la dueña del burdel, le ofrece dinero y la gratuidad de los servicios de las meretrices. «Me salistes más cabrón que bonito», le dirá la madama. A continuación Vargas pondrá en práctica lo que el secretario del gobernador le aconseja: gravar a los vecinos con multas, impuestos y licencias de acuerdo a las leyes. «Si usas la ley a tu conveniencia ya está todo listo. Recuerda que en este país el que no transa no avanza». De esta corrupción no se libra ni el cura, pues cobraba unos pesos a los feligreses por sus pecados y también frecuentaba el prostíbulo. Vargas desactiva también a la oposición, representada por el médico del pueblo, al que, además, mediante insidias, le expulsa del pueblo. Por último, modifica el periodo de gobierno de los alcaldes de 6 a 20 años, pudiendo reelegirse hasta por cuatro periodos. La degradación del protagonista culmina, por último, en varios asesinatos que lleva a cabo. Todo ello no impide que llegue a diputado federal, donde proclamará solemnemente: «El reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre». Esto fue el PRI mexicano.

Y esto, 'mutatis mutandis', es el PSOE. La metástasis de su corrupción e incompetencia alcanzan las esferas moral, económica y política, degradando nuestra democracia representativa salida de la Transición para implantar una democracia a la mexicana o a la venezolana. Todo se andará.