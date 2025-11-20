El legado de Pedro Sánchez

Tempranamente, Pedro Sánchez evidenció que no aspiraba a gobernar para todos los españoles, buscando el bien común y la concordia mediante el consenso, continuando la ... obra de la Transición, la etapa histórica que más prosperidad dio a España, «proceso grandioso», según el jurista Manuel Aragón. Al contrario, traía un proyecto de país negativo, destructivo. El estadista se siente inmerso en el pasado de su país, quiere formar parte de un 'continum' histórico, rechazando saltos en el vacío. En lugar de seguir y completar la Transición, trabaja en desmontarla, para llevar a España a una república cesarista/populista de corte bolivariano.

Muerto Franco, tal día como hoy de 1975, los españoles decidieron convivir unos con otros, dentro de las lindes de una democracia representativa, superando enfrentamientos pasados y estériles entre liberales y absolutistas, afrancesados y patriotas, progresistas y moderados, contiendas magistralmente representadas por Goya en 'Duelo a garrotazos'. Sánchez ha resucitado el antaño frentismo popular y la vieja España rencorosa y pendenciera.

En el devenir histórico español, Sánchez ha elegido la tradición de violencia y enfrentamientos que se dieron en nuestro solar patrio, rechazando otra tradición también española, la de la concordia.

El primer plan político de concordia de referencia surge, fuera de nuestras fronteras, con el gran Alejandro Magno al embarcar a pueblos diversos en una unidad política superior. Luego, ya intramuros, durante las edades Media y Moderna, se retoma el concepto de concordia, fraguando en unos acuerdos denominados, precisamente, 'concordias': Concordia de Alcañiz, 1412, Concordia de Villafranca del Penedés, 1461, Concordia Catalana, 1512 o Concordia de Castilla, 1553. Más adelante, durante nuestro convulso siglo XIX, vuelve a surgir el espíritu de concordia con la Constitución de 1876. Este espíritu de concordia se corta bruscamente durante la Segunda República, la Guerra Civil de 1936 y la larguísima dictadura franquista, para reanudarse con la Transición.

Cuenta el socialista Nicolás Redondo Terreros que durante el franquismo el también socialista vasco, Ramón Rubial, al ser detenido, forcejeó con un policía. Establecida la democracia, Rubial fue nombrado presidente del Senado, encontrándose allí con el policía que le detuvo y maltrató. Este le propuso que si quería, él se iba, a lo que Rubial le dijo que había que olvidar y mirar al futuro. Pero hay quienes miran al pasado con ánimo de venganza, como Zapatero y Sánchez, los dos políticos más dañinos de nuestra reciente historia, con sus leyes de Memoria Histórica y de Amnistía para quienes dieron el golpe de estado contra España.

La democracia exige: 1) un estado de derecho, que Sánchez no respeta. 2) buena gestión, ausente por lo general en los gobiernos de Sánchez. Y 3) ejemplaridad, verdadero talón de Aquiles de Sánchez. Queriendo destruir la Transición, Sánchez, como advirtiera el catedrático de Filosofía del Derecho y militante socialista, Elías Díaz, fallecido en febrero de este año, nos deja un pésimo legado: enormes desigualdades, señaladas reiteradamente por los informes de Cáritas, corrupciones escandalosas, incluidos el nepotismo y la financiación ilegal, y desafección de la democracia, sobre todo entre los jóvenes.