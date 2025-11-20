HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
El legado de Pedro Sánchez

Felipe Traseira

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Tempranamente, Pedro Sánchez evidenció que no aspiraba a gobernar para todos los españoles, buscando el bien común y la concordia mediante el consenso, continuando la ... obra de la Transición, la etapa histórica que más prosperidad dio a España, «proceso grandioso», según el jurista Manuel Aragón. Al contrario, traía un proyecto de país negativo, destructivo. El estadista se siente inmerso en el pasado de su país, quiere formar parte de un 'continum' histórico, rechazando saltos en el vacío. En lugar de seguir y completar la Transición, trabaja en desmontarla, para llevar a España a una república cesarista/populista de corte bolivariano.

