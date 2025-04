Isaiah Berlin dixit (I)

Isaiah Berlin (1909-1987) fue profesor de filosofía política en la universidad de Oxford y uno de los grandes pensadores políticos de nuestro tiempo. Políglota ... de lenguas clásicas y modernas y un defensor incansable de los derechos humanos y de las democracias occidentales. Escuché al catedrático de Derecho Constitucional y antiguo magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón referirse, en dos ocasiones, al pensador británico como argumento de autoridad para defender nuestra democracia parlamentaria y nuestro estado de derecho, amenazados por Sánchez y sus socios.

La primera referencia era un fragmento de una conferencia en la universidad de Yale, titulada 'Qué es la democracia': «Frente a los que piensan que en la democracia lo único importante son las instituciones, porque piensan con toda razón que las instituciones son la fortaleza del sistema, yo les digo que no se olviden de algo, que la fortaleza resiste si la guarnición es buena». Se refería Berlin al elemento personal en la gobernanza de las naciones, a la capacidad, al talante de los gobernantes.

La política no sólo consiste en ocupar el poder, sino también en gestionar los problemas de los ciudadanos. Pero para que así sea, la clase política tiene que estar preparada. A estas alturas, vemos ya que los políticos actuales son los de menor preparación de nuestra democracia. Las Cortes están llenas de medianías, incapaces de echar un discurso –por breve que sea– sin leerlo, y que no resistirían la comparación con la mayoría de los políticos de la Transición: Óscar Alzaga, Calvo-Sotelo, Carmen Díez de Rivera, Fernando Morán, Landelino Lavilla, Loyola de Palacio, Abril Martorell, Peces-Barba, Marcelino Oreja, Íñigo Cavero, Enrique Curiel, Fuentes Quintana, Joaquín Garrigues, José María Maravall, Pérez-Llorca, Rodríguez Sahagún, Jorge Semprún, Luis Solana, Solé-Tura, Enrique Múgica, Fernández Ordóñez, Tierno Galván, Gabriel Cisneros, Martín Villa, Tamames, Herrero de Miñón, Boyer, Pío Cabanillas, Roca... O los extremeños Oliart y Sánchez de León. Y más que no caben en esta columna. Incluso el dictador Franco tenía mejor ojo que Sánchez para escoger a sus ministros. López Bravo, Fernando Suárez, Fraga, Ullastres, López Rodó, Castiella... eran eficientes gestores. No se olvide que los políticos, de acuerdo a las Leyes 50/1997 y 3/2015, están obligados a tener la debida formación y experiencia. No es suficiente, pues, con acreditar pedigrí progresista, feminista o de activista social para gobernar bien.

Es responsabilidad de los partidos promocionar a los más preparados y no sólo a los más dóciles. Pero la partitocracia que padecemos no lo permite. Por eso podemos constatar cómo Pedro Sánchez tiene totalmente sometido al PSOE y al grupo parlamentario. Y la preparación debería incluir una caracterización ética y moral fuerte. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de todos los españoles esté cuestionado en estos momentos por haber plagiado su tesis doctoral, por nepotismo con su hermano y por posible corrupción de su esposa? Desgraciadamente, la 'guarnición' a que aludía Isaiah Berlin no puede ser peor en estos momentos para España. En la próxima columna me apoyaré de nuevo en este gran filósofo.