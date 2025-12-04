La indecencia reinante

Es normal que los políticos aspiren a conseguir el poder para gobernar. Ahora bien, como advirtió el humanista Emilio Lledó, el poder no puede detentarse ... de cualquier manera, sino que hay que «tener el poder desde la decencia». Y la decencia implica supeditar la acción política a valores éticos, a líneas infranqueables y al respeto a la ley. Si la política se ve despojada de estos valores se convierte en una práctica corrupta y/o delictiva. Es lo que le sucede al gobierno de Pedro Sánchez.

Tras intentar un 'pucherazo' en el Comité Federal del PSOE, Sánchez decidió recuperar la secretaría del partido con la ayuda de Cerdán, Koldo y Ábalos, no precisamente lo mejor de la casa socialista. Los socialistas honrados desconfiaban de la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de Sánchez. Un hombre así era peligroso. Por eso le echaron. Pero, como queda dicho, Cerdán, Koldo y Ábalos, le ayudaron a reconquistar la secretaría. Primera hipoteca de Sánchez. La fibra moral de los ocupantes del Peugeot era endeble o inexistente. El suegro de Sánchez, según denuncia en curso, financió las primarias con dinero procedente del negocio prostibulario. ¿Es decente esto? Cerdán, por su parte, ya estaba levantando en Navarra su negocio de comisiones ilegales. ¿El ser portero de un prostíbulo le ofrecía garantía a Sánchez? ¿Qué preparación académica tenía esta gente? Dime con quién andas y te diré quién eres. La decencia política exige en el político antes que nada, preparación. «Hay que elegir a gente que sepa de lo suyo, y luego tendremos en cuenta su ideología, pero lo primero es lo primero», declaraba Javier Sádaba a este diario el 30 de noviembre del año pasado. La banda del Peugeot no tenía ni preparación ni complexión moral suficientes, por lo que en seguida delinquió.

El siguiente logro de la banda fue la moción de censura contra Rajoy. Ábalos presentó la misma y Sánchez la defendió. Con altísimas dosis de cinismo y una retórica falsaria, lograron los apoyos de la izquierda radical y de los separatistas con la promesa no sólo de que se echaba a Rajoy, sino de que en adelante se impediría que volviera a gobernar la derecha. Si el juntarse con Cerdán, Koldo y Ábalos fue, a la larga, perjudicial para Sánchez y para España, el hacerlo con fuerzas políticas antiespañolas supondría la radicalización del socialismo, el cuestionamiento de la Transición, la degradación de la democracia y la polarización de la vida pública española. Segunda hipoteca de Sánchez.

Ambas hipotecas no las hubiera contraído Sánchez si hubiera poseido frenos morales y valores éticos como la transparencia, la verdad o la responsabilidad. Pero prefirió abrazarse a la mentira. No por casualidad uno de los asesores de Sánchez es el cacereño Diego Rubio Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia, brillante historiador y autor, precisamente, de una interesante tesis titulada 'La ética del engaño'. Junto a la mentira, lo definitorio en Sánchez es su no asunción de responsabilidades y el apego desmedido al poder. Entretanto, la indecencia reinante impide la gestión del bien común.