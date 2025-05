El pasado día 18 vi por televisión 'Horizontes de Grandeza' (1958), de William Wyler, basada en la novela 'Emboscada en el cañón blanco', del sueco ... Donald Hamiltom. El genio de Wyler convirtió esta obra literaria menor en una gran superproducción cinematográfica, práctica habitual en el cine clásico americano. La película narra el conflicto entre los rancheros Henry Terrill (Charles Bickford) y Rufus Hannassey (Burl Ives) a causa de sus deseos de apoderarse del rancho Valvelde, la única fuente de agua en la zona, cuya dueña es Julia Maragón (Jean Simmons), la maestra del pueblo. En medio de dicho enfrentamiento surgirá un triángulo amoroso entre el rico y elegante capitán naviero James McKay (Gregory Peck), Patricia Terrill (Carroll Baker), la única hija de Henry Terrill, y Julia Maragón. McKay, procedente del este, ha llegado a las tierras texanas para casarse con Patt Terrill, deseos que finalmente se malograrán. Tanto Terrill, más refinado, como Hannassey, más primitivo, son dos hombres hechos a sí mismos, que lucharán por conservar sus haciendas al precio que sea, lo que les conducirá a la rivalidad entre sí y, finalmente, al aniquilamiento mutuo. Se trata de la violencia de los grandes rancheros del oeste antes de que llegara la próspera sociedad del este, de donde procede McKay.

El discurso de la película gira en torno a la violencia y a su manera de encauzarla, tema eterno desde que el hombre es hombre. La inquina, el rencor, el odio, la exaltación de la masculinidad o el honor, son factores acumulativos que deben ser cortados de raíz, pues de lo contrario atentarán contra la convivencia y pueden desencadenar tragedias irreparables. McKay ha viajado como marino, procede del desarrollado este americano y es, por lo tanto, un hombre moderno. Su conducta se rige en todo momento por lo que le dicta su conciencia, oponiéndose a obsoletos códigos de conducta y, sobre todo, a la violencia física. Por eso no reacciona ante la novatada que los Hannassey le hacen recién llegado, o no responde al reto de Steve Leech (Charlton Heston), capataz de los Terrill, para pegarse. «No quiero vivir en medio de una guerra civil», dirá. Al final, sus intentos por racionalizar las relaciones entre los Terrill y los Hannassey, como por ejemplo comprando el rancho que abastecía de agua a ambos contendientes bajo el criterio de que podrían servirse de ella ambos rivales, no darán resultado.

La vida es conflictiva y nuestro desarrollo como persona y como colectividad no alcanzaría su plenitud si no enfrentáramos la resolución de los problemas y retos que surgen un día tras otro. Haciendo una extrapolación de la película, me acordé de nuestro siglo XIX, lleno de pronunciamientos militares, seguido del XX con nuestra mayor tragedia histórica y su apéndice de una larga dictadura. Ya desde los ilustrados los españoles fuimos dividiéndonos en dos mitades que se percibían no solo diferentes, sino que –y esto fue lo monstruoso– deseaban aniquilarse una a la otra. Pero los españoles pusimos fin a este sino trágico mediante la Transición, una impresionante lección al mundo de ética colectiva.