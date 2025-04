Galdós y las mujeres

Después de Cervantes, Galdós es nuestro más grande escritor. A su gran calidad literaria hay que añadir su compromiso social y político con su tiempo, ... llegando a ser testigo y cronista excepcional del mismo, estando siempre en contra de los extremismos y a favor de la concordia y el diálogo. Por eso su lectura resulta terapéutica para los españoles, tan pendencieros siempre. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, donde hace los primeros estudios y el bachillerato, marchando en 1862 a Madrid para estudiar Derecho. Pero el futuro escritor falta reiteradamente a las aulas y comienza a introducirse en los medios periodísticos. El joven Galdós, como ha dicho su mejor estudiosa, Carmen Bravo-Villasante, 'estudia en la Universidad de la calle', en la que aprenderá a dominar el lenguaje en sus distintas variantes, a fijarse en los diferentes tipos humanos y en los distintos ambientes sociales, o sea, aprenderá la riqueza, miseria y variedad de la vida misma. Más aún: desde que presenciara el motín de la 'noche de San Daniel', el 10 de abril de 1865, se convertirá en espectador de los grandes acontecimientos que marcarán nuestra historia, legándonos los 'Episodios Nacionales', un fresco histórico monumental e inigualable de nuestro siglo XIX.

Galdós vivió al principio en pensiones, pero en seguida con sus hermanas Carmen y Magdalena en la calle Serrano. «Nunca sentí la necesidad de casarme», confesará. Sin embargo, Marañón, que fue su médico en sus últimos años, afirma que era un mujeriego empedernido. No es el único testimonio en este sentido. Tuvo algunos amores estables (Pardo Bazán, p. e.) e infinidad de relaciones esporádicas y furtivas, y al menos una hija natural. Fruto de esta experiencia amatoria fue su interés por la mujer como fenómeno social y como materia novelable y la composición de 'tipos' inolvidables: La Benina de 'Misericordia', doña Perfecta, Gloria, Marianela, la Isidora Rufete de 'La desheredada', Amparo Sánchez Emperador de 'Tormento', Fortunata, Jacinta... . Galdós, como puso de manifiesto María Zambrano, fue el primer escritor español que introdujo de manera sistemática a la mujer en la novela.

A esa lista de figuras femeninas habría que añadir la de Tristana, protagonista de su novela homónima. Tristana es una joven huérfana al cuidado del libertino don Lope, amigo de sus padres, quien terminará seduciéndola/sometiéndola. La víctima toma conciencia de su situación de 'mantenida', sobre todo al conocer al joven pintor Horacio Díaz. Pero este amor no triunfa por la amputación de su pierna, por el conservadurismo de él respecto de la mujer y por la negativa de ella a ser sólo su esposa, no logrando Tristana encontrar ninguna salida profesional que le permitiera su emancipación, terminando por refugiarse en la devoción religiosa. Esta pequeña novela, aparecida en 1892, adquirió mayor proyección cuando Buñuel la llevó al cine, con Catherine Deneuve (Tristana), Fernando Rey (don Lope) y Franco Nero (Horacio). Este verano la he vuelto a leer y recomiendo lo mismo a quienes frecuentan esta columna, especialmente a los bañenses, pues don Benito pasó una temporada, en 1908, en el balneario de Baños de Montemayor.