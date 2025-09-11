España huele a podrido

Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia,forman los países nórdicos, que comprenden también las islas Feroe, Groenlandia (Dinamarca) y las islas Aland (Finlandia). Enclavados en ... el círculo polar ártico, unos 3,5 millones de kilómetros cuadrados sostienen sólo unos 28 millones de habitantes, dominando la mitad del territorio el hielo. Precisamente, al retirarse los glaciares surgieron unos valles, por donde el mar penetró formando los fiordos, flanqueados en sus vertientes por quebradas laderas, surcadas por cascadas. Pues bien, por Dinamarca y Noruega, estuve unos días este verano.

De estos países tan distintos a España guardamos la imagen de su antiguo esplendor comercial, con los barcos de la Hansa surcando sus mares, o de sus antiguos moradores, los intrépidos y temidos vikingos, quienes comenzaron a expandirse tras el siglo VIII, llegando a Iberia, e incluso, antes que Colón, a América, mostrando su valor y conocimientos navieros. Pero eran meras razzias, pasando de largo y sin percatarse de las civilizaciones y riquezas que aquel continente escondía. Colón, en cambio, se adentró en él.

Pero estos países sobrepasan la evocación histórica o una naturaleza impresionante. Han logrado altos niveles de desarrollo económico y de distribución de la riqueza, con apenas pobreza. Los salarios sobrepasan la media de los de la Unión Europea. 2.500 euros es el básico y un profesor o sanitario cobra 6.000 mensuales. Proporcionalmente, la vida es más cara que la nuestra. En la balanza comercial gastan menos de lo que ingresan, manteniendo una deuda pública muy baja. Las mujeres tienen empleo casi totalmente y los hombres largos permisos de paternidad. Observé cómo daneses/noruegos dejaban sus patinetes/bicicletas en la calle y nadie las tocaba. Todo se ha conseguido con políticas liberales/socialdemócratas, con grandes acuerdos generales y buena gestión, sin sectarismos ni mentiras, con transparencia y buscando la armonía social y el bien común. De ahí que la corrupción sea prácticamente inexistente. Se ha creado una mentalidad de limpieza y transparencia en la vida pública/ciudadana. Por eso, simbólicamente, las ventanas de muchos de sus edificios aparecen sin cortinas, demostrando que no hay nada que ocultar.

Al revés, Pedro Sánchez, que comenzó plagiando su tesis y dando un pucherazo en el Comité Federal socialista, ha dañado a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional y a la propia presidencia del Gobierno, privándolas de lo que les sobra a los nórdicos: transparencia y neutralidad. ¿Alguien cree en la neutralidad de la presidenta del Congreso o del presidente del Constitucional? Sus ventanas aparecen tapadas por un cortinaje de opacidad/ocultamiento. Sánchez se empeña en sustituir la realidad por el relato guerracivilista y de confrontación, levantando muros divisorios y huyendo de la armonía social de que gozan los nórdicos.

Finalmente, ha sumido a España –más que antes la derecha– en algo que tampoco tienen los nórdicos, la corrupción, apareciendo implicados sus propios familiares. Shakespeare, en 'Hamlet', denunció ya la gangrena que para un estado suponía la corrupción, con su frase «Algo huele a podrido en Dinamarca». Sin embargo, hoy Dinamarca no es quien huele a podrido, sino nuestra querida España. ¡Ganas de llorar!