Emilio de Justo, entre los grandes ya

De Madrid al cielo' suelen decir los madrileños, presumiendo de la importancia de la Villa y Corte. La expresión surgió tras las reformas de embellecimiento ... hechas durante el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, con permiso de Tierno Galván. Trabajadores y artistas, aquellos que han querido prosperar, han ido a Madrid en busca de su oportunidad. Tal fue el caso del torero torrejoncillano Emilio de Justo. Luego de una dilatada carrera de novillero y tras su alternativa en Cáceres, en 2007, su apoderado –el inolvidable torero cacereño Luis Alviz– logró colarle en Madrid en el 2010. Pero el Madrid acogedor y cosmopolita puede llevarte también al infierno. Fue lo que le sucedió a Emilio de Justo.

El 16 de mayo de 2010 le llegaban a Emilio de Justo, en Las Ventas, con un toro de los Bayones, los tres avisos descalificatorios, truncando su prometedora carrera. Cualquier persona 'normal' hubiera tirado la toalla, pero los toreros no se comportan como personas 'normales'. ¡Son héroes! Físicamente enjuto, su resistencia no es tanto física como mental y de temperamento. Se dio cuenta de que si se dedicaba a otra actividad, su vocación, su 'sacerdocio', se disiparía. Tras un par de años rodando por cosos colombianos sin renombre, regresó a España, donde los contratos importantes tampoco terminaban de llegar. Todo comenzaría a cambiar cuando el 15 de agosto de 2015, en Hervás, toreó seis astados de diferentes ganaderías, revelándose ante la afición como un torero repleto de valor, oficio y arte. Esto hizo que, entre 2016 y 2017, se le abrieran las plazas del sur de Francia, toreando encastes duros pero que terminaron por curtirle y facilitarle su regreso a plazas importantes, como La Maestranza, pero sobre todo, Las Ventas, llegando a abrir hasta cuatro veces su puerta grande. Del ostracismo a la gloria. Los héroes de cartón piedra de nuestros días, como futbolistas, 'DJ' o figuras mediáticas, palidecen al lado de este verdadero héroe, capaz de revertir su inicial ostracismo, sobreponerse a cogidas gravísimas o infortunios familiares y enfrentarse a hierros duros con dominio, temple y arte.

Pero no siempre el héroe tiene enemigos a su altura. Fue lo que le sucedió en la primera de Feria de Plasencia, el pasado día 10, con toros de Zalduendo. 'El hombre propone, Dios dispone y el toro lo descompone', suele decirse en el mundo taurino. Sin trapío, sin fuerza, mansos, pero, eso sí, con nobleza y sin peligro, sin un mal derrote. En estas condiciones, no hay lucha ni emoción y el héroe queda desdibujado. No obstante, Emilio de Justo desplegó su torería, andando despacio delante de la cara de sus oponentes, midiendo los terrenos, dando el pecho al toro y cargando la suerte. Salió a hombros, junto a su compañero Ferrera, con tres y cuatro orejas, respectivamente, pero más por la benevolencia de la presidencia y la demanda de un público festivo que por la faena en sí. También el guerrero, el héroe taurino, necesita estas treguas.