Descomposición del sanchismo

Acto primero. Escena primera. Década de 2010. Navarra.

Cerdán. Me gustaría que entraras en política, como yo. ... Koldo. Pero si no tengo preparación.

Cerdán. No es problema. Yo solo tengo FP. El PSOE no deja a nadie fuera, si es de los nuestros.

Koldo. A mí solo me gustan las peleas y cortar troncos. En eso no hay quien me gane.

Cerdán. Tú solo tienes que tener en cuenta dos cosas: dar la razón al partido y al jefe.

Koldo. Entendido, macho.

Escena segunda. Pasados unos años

Koldo. Te agradezco, Santos, por haber hecho posible mi llegada a la concejalía de Huarte.

Cerdán. Ya te dije que el PSOE es un partido democrático

Koldo. Mi mujer también está loca de contenta por haber entrado en la ejecutiva de María Chivite, gracias a tu influencia.

Cerdán. Por el partido se hace lo que sea. Hay que meter en él a los amiguetes.

Acto segundo. Escena primera. Salto a Madrid

Cerdán. Koldo, te llamo porque quiero proponerte tu salto a la política nacional.

Koldo. ¡Ahí va la hostia, pero qué me dices!

Cerdán. Ahora me haces falta en Madrid.

Koldo. Pues estoy a tu disposición, ya lo sabes.

Cerdán. Para empezar, quiero presentarte a un tío en el partido que te va a encantar. Es campechano, como nosotros. Se trata del diputado por Valencia José Luis Ábalos. ¡Y le gustan las tías...!

Koldo. Pues ya me va gustando ese tipo. ¡Anda que yo cuando estaba en el puticlub!

Escena segunda. Primarias en el PSOE

Ábalos. Tú, Koldo, vas a hacer de conductor de Pedro, Santos y yo mismo.

Koldo. ¿Y dónde tengo que llevaros?

Cerdán. Vamos a patearnos toda España si fuera preciso para convencer a la militancia.

Koldo. Convencer a la militancia ¿de qué?

Ábalos. Tras la defenestración de Pedro por el Comité Federal, se trata ahora de que en las primarias voten a Pedro frente a Susana Díaz.

Koldo. ¡Ah!

Escena tercera. En el poder

Ábalos. Conseguida la secretaría del partido para Pedro, ahora te quiero, Koldo, cerca de mi.

Koldo. Yo estoy a lo que tú mandes.

Ábalos. Voy a hacerte mi asistente personal. Tú te lo mereces. También ayudaré a tu mujer y a tu hermano.

Koldo. Hombre, eso es demasiao.

Ábalos. Vas a ser mi chófer y asistente para todo, incluída alguna que otra francachela.

Koldo. Lo que haga falta por ti y por el partido.

Ábalos. Incluso tengo pensado hacerte consejero de Renfe.

Koldo. Pero si no sé hacer la O con un canuto.

Ábalos. ¿No nombró el emperador Calígula cónsul a su caballo Incitatus? Pues yo te nombro consejero.

Koldo. ¡Qué chulo eres!

Voz en off. y telón.

El escándalo de las mascarillas protagonizado por Ábalos y su asesor Koldo salpica a varios ministerios, comunidades y a la presidenta de las Cortes. Si a esta corrupción económica añadimos la corrupción política que implica la aprobación de la futura ley de amnistía, concluiremos que Sánchez no ha regenerado la vida pública, como prometió en la moción a Rajoy, sino que la ha corrompido más.