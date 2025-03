La derecha no debe gobernar

Comenta Compartir

La izquierda ha esgrimido siempre, frente a la derecha, su pedigrí progresista, pero el progresismo se convierte en una entelequia cuando sus bellos principios (tolerancia, ... libertad, igualdad) deben ser ensamblados con la áspera realidad. El progresismo de izquierda ha solido terminar en dictaduras, salvo el caso de la socialdemocracia. Pero salvo esta excepción, el progresismo suele mutar en autoritarismo. Tomemos el ejemplo de Pablo Iglesias. No ya es que, desde el momento en que pisó las alfombras ministeriales, sustituyera su modesto estilo de vida por otro más ostentoso, cuyo símbolo más visible fue su mansión de Galapagar, sino que también tiñó su retórico progresismo por un descarnado autoritarismo. Caída la máscara progresista, salió a la superficie su verdadera naturaleza, temperamental y política. En seguida eliminó a todos aquellos que pudieran hacerle sombra en el Partido, lo que no impidió que quedara reducido a un grupito de devotos adeptos. Si por su gusto hubiera sido, hubiera amordazado a jueces y periodistas. Los quince grupúsculos que forman Sumar, heredero de Podemos, destilan igualmente no menor sectarismo y autoritarismo, como ha demostrado ya su líder, Yolanda Díaz. Si nos fijamos en Pedro Sánchez ha dado ya también muestras suficientes de su autoritarismo. La primera víctima ha sido su propio partido, donde han desaparecido los órganos de debate y control así como la más leve crítica interna. El barón socialista extremeño, Fernández Vara, permaneció impasible ante los excesos autoritarios de Sánchez. Controlado el partido estalinianamente, su autoritarismo ha terminado 'de facto' con la división de poderes, gobernando prácticamente como un monarca absoluto. El temperamento personal de Iglesias, Yolanda y Sánchez, unido a las estructuras cerradas de sus partidos y a un contexto de falta de consolidación y cultura democráticas, les encumbraron al poder autoritario de la izquierda.

Hablando del autoritarismo de la izquierda, el gran psicólogo José Luis Pinillos, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, considerado el padre de la psicología contemporánea española, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 22 de enero de 1985, se refirió a «el escamoteo sistemático que se hace del tema [totalitarismo de izquierdas], a base de darle constantemente cuerda al autoritarismo de derechas». Este inmenso mito –creer que el extremismo se da sólo en la derecha– ha prosperado por el recuerdo retroactivo de la dictadura franquista y ha permitido a la izquierda monopolizar el poder. Sánchez, vistiéndose de progresista, está legitimado para pactar o asociarse con extremismos de todo tipo, incluidos los que quieren y han intentado la destrucción de España, alcanzando así la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, mientras que Feijóo se ve imposibilitado de asociarse o pactar con Vox, al acusar a éste, e incluso a ambos, de fascistas y herederos de Franco, sembrando el miedo en el electorado. La derecha queda, pues, deslegitimada para alcanzar el poder. Esta situación supone una atrofia de la democracia, al no producirse el juego de la alternancia. Si esto persistiera, nos encaminaríamos de hecho hacia una dictadura encubierta.

