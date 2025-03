La crispación llega a los toros

El pasado 27 de abril me uní al Club Taurino de Cáceres para presenciar la actuación, en Mérida, de Morante, Talavante y Roca Rey. Gran ... expectación, no colmada por culpa de los astados. No es la primera vez que voy con el club cacereño, integrado por auténticos aficionados y aficionadas, de los que siempre se aprende.

Decía José Bergamín que en la plaza quien tiene que asustarnos no es el torero por su tremendismo o valor sinsentido, sino el toro por su fiereza y acometividad. Si el toro no transmite peligro y si no hay un torero dispuesto a jugársela, no hay emoción. La ganadería charra del Pilar mandó reses sin trapío y sin fuerza, no admitiendo castigo en el caballo y doblando las manos, hasta el punto de que el primero cayó al suelo y, ante la imposibilidad de levantarse, el presidente consintió que se le apuntillara, y el tercero cayó repetidamente al suelo y terminó siendo devuelto. El que salió en su lugar, con las fuerzas justas, se dejó torear por Morante en una breve pero bella faena, que satisfizo a los morantistas, entre los que estoy.

La novedad pintoresca de la tarde corrió a cargo de un espectador que lanzó el grito de 'Viva España', lo que originó una trifulca que necesitó la intervención policial. Hay aficionados que cuando presencian una buena faena, gritan 'Viva España', sin connotación política alguna, solo de admiración. Los toros no son de izquierdas ni de derechas, son de todos los españoles. También son europeos y universales. Uno de los que mejor representó estos valores fue nuestro irrepetible José Ortega y Gasset, aficionado que se atrevía a trastear delante de las vaquillas. También la Constitución reconoce la libertad de expresión de cualquier ciudadano a lanzar vivas al Rey o a España. Coincido con Rubén Amón en que «no hay público más civilizado que el de una plaza de toros».

La verdadera crispación de los aficionados tiene su origen, pues, no en los tendidos sino en los ataques y el desdén del Gobierno hacia la tauromaquia, en lugar de defenderla y promocionarla. Haciendo suyas las tesis animalistas –que equiparan en valor la vida del hombre y la del animal– persiguen a largo plazo su desaparición. La reciente eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia va en esa dirección. Alega el ministro de Cultura que los toros suponen un maltrato animal, sin percatarse el 'cornúpeta' de que el verdadero maltrato lo infiere él a los ciudadanos por su sectarismo dañino. No ha entendido que la violencia que pueda ejercerse sobre el toro está sublimada artística y lúdicamente. No es gratuita. Es así que dicha violencia nos previene de ejercerla después fuera de los cosos taurinos. Tampoco entiende que los toros sean un factor económico y ecológico importantísimo. Contra estos ataques a la tauromaquia ejerzamos nuestra libertad llenando las plazas de toros de Olivenza, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Talayuela, Coria, Casatejada, Trujillo... Sevilla, Madrid, Bilbao... Colombia, Ecuador, Perú, México... Arlés, Mont de Marsan, Nimes...