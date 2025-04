Asno y lira

Según una conocida fábula, con la que rotulamos estas columnas, un asno vio una lira tirada en un prado. Al acercarse, con su pezuña tocó ... las cuerdas, surgiendo un sonido. «Bella cosa es; pero, por Hércules, me salió mal porque soy ignorante del arte», dijo. Y añadió: «Si alguien más hábil la hubiese hallado, hubiera deleitado los oídos con cantos divinos». Esta breve fábula –que aquí he abreviado aún más– es obra de Fedro, esclavo griego al servicio del emperador Augusto, quien le convertiría en liberto. El subgénero narrativo fabulístico consiste en historias protagonizadas por animales, con la finalidad de entretener, y de las que se extrae una moraleja. Fedro es heredero de Esopo, como el francés La Fontaine y los españoles Samaniego e Iriarte lo fueron de él.

No es con la incompetencia sino con la preparación como pueden desarrollarse las múltiples actividades que despliega la vida, entre ellas la política. Es opinión bastante generalizada que el estamento político español, en general, y los miembros del actual gobierno, en particular, poseen una preparación intelectual y técnica baja. Tal vez por ello les obligue a apoyarse en las muletas de la demagogia y el populismo. Es el caso de la joven Irene Montero, ministra de Igualdad. ¿Su mérito principal? Ser la pareja del otrora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, líder de Podemos, apoyo del Gobierno. Como hemos ido viendo, carece de una visión general del funcionamiento de nuestro estado democrático y de derecho, de la división e independencia de los poderes clásicos y del valor de los órganos consultivos del Estado, en quienes deben apoyarse los políticos. Esta mujer es la impulsora de la ley del 'solo sí es sí', aunque la responsabilidad es de todo el Gobierno, hasta el punto de que Pedro Sánchez habló de una «ley de vanguardia». Pues bien, como estamos ante políticos necios y que no se dejan aconsejar, la ley es un monumental ataque a quienes pretende defender: las mujeres.

El ocupar un sillón ministerial no es un 'juego de tronos'. El gobernar sin preparación, solo con las armas de la demagogia y el sectarismo, termina deteriorando a las instituciones democráticas y desacreditando internacionalmente a España. En el corazón de nuestra democracia, las Cortes están ausentes el debate, la esgrima dialéctica y el consenso. La mayoría de los diputados son incapaces de hablar cinco minutos seguidos sin leer un papel o sin insultar. La agresión del gobierno a jueces y empresarios es impropia de una democracia occidental.

Moraleja: al igual que un burro no puede hacer nada bueno con una lira, la mayoría de quienes nos gobiernan poco bueno pueden hacer al estar adornados no por el valor del mérito –desterrado incluso de la enseñanza–, sino por las etiquetas del progresismo o el feminismo. Solo con eso no se puede gobernar. No hace mucho el escritor Mauricio Wiesenthal, cargado de razón, se refería a «la selección cuidadosa y esmerada de los peores y las peores para ocupar los puestos de responsabilidad».