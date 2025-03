Aquellos que venían a regenerar España

l 31 de mayo de 2018 el PSOE presentó en el Congreso una moción de censura contra Mariano Rajoy, para terminar con la corrupción en ... que estaba inmerso el PP por el 'caso Gurtel', corrupción que magnificaron al basarse en una sentencia que sólo reconocía una responsabilidad civil a título lucrativo por hechos ocurridos en dos ayuntamientos madrileños hacía quince años, pero que ellos convirtieron en responsabilidad penal. Los socialistas se presentaban, pues, en la moción como regeneradores de la vida pública.

«No podemos normalizar la corrupción ni en nuestras vidas ni en nuestras instituciones», afirmó solemnemente José Luis Ábalos, el encargado de presentar la moción. «Los socialistas –continuaba– pensamos que desalojando a un gobierno que ampara la corrupción de su partido, ya habremos hecho un favor a nuestro pais, al que lo queremos digno, decente y orgulloso de sus instituciones». Y remataba: «El estado tiene que tener un gobierno con fortaleza y autoridad moral». Buscando una explicación a la corrupción pepera, Ábalos llegaba a terrenos del maniqueísmo, donde tan cómodos han chapoteado siempre los socialistas. «Para ustedes su sentido de la política queda subordinado a su interés, para los socialistas es buscar un mundo más justo, con igualdad de oportunidades, con justicia, derechos y libertades». Estas bellas palabras, propias de todo gran progresista, fueron arrumbadas por el político valenciano en cuanto sintió de cerca el magnetismo del dinero fácil.

El candidato de la moción, Pedro Sánchez, abundó en el tema de la corrupción pepera y en la descalificación de Rajoy. «La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente corrosivo para cualquier país. Disuelve la confianza en sus gobernantes, destruye la fe en las instituciones y en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad». Tras seis años en el gobierno, estas certeras palabras no han impedido al gran progresista Sánchez dañar las instituciones y practicar una corrupción y nepotismo descarnados, cuando aún permanecen los rescoldos de los ERE. Sánchez se ha comportado en este tiempo como predijo Rajoy en la moción. Como un hombre mentiroso, sin un programa constructivo para España e incapaz de diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso era peligroso que llegara al gobierno. Con la amnistía hemos visto esto. Su superioridad progresista y la consideración de sus adversarios como enemigos le convierten en un autoritario modélico, incapaz de la más mínima autocrítica. Cercado por la corrupción –a la que en la moción dijo que combatiría– , es incapaz de dar explicaciones sobre la misma en una rueda de prensa abierta. Su mujer y su hermano están en entredicho por tráfico de influencias y corrupción y los españoles exigen una explicación. Es más fácil descalificar al juez que investiga a su mujer. No hay constancia en Europa de que un primer ministro haya cuestionado la labor de un juez. Quiere decirse: no quiere que hable la justicia, busca impunidad. Si uno no tiene unos valores intrínsecos éticos y morales, ¿cómo va a gobernar bien un país o a regenerarlo?