Vivir la vejez

Sigo intentando meter en vereda a mi biblioteca y esta madrugada han pasado por mis manos libros tan variopintos como 'Retrato del artista' de Gil ... de Biedma, 'Turistas del ideal' de Ignacio Vidal-Folch, 'Diccionario de adioses' de Albiac, 'Libre mente' de Savater, 'Memorias de un extraño' de Cominges o 'Señales de humos' de Cuenca.

Entremedias, en pdf, 'El arte de sobrevivir' de Schopenhauer. Tenía resaltados muchos párrafos. Resaltar en pdf es como coger el fosforito sobre papel, pero más fácil, corriges sin dejar señal y rastreas en un pispás.

En 'Señales de humo', releo 'Carta a Maribel', artículo de 1998. Luis Alberto iba a cumplir cincuenta y yo cuarenta y cinco. ¡Qué jóvenes! Sonrío nostálgico cuando recuerda que su amigo Regino García Badell le reconvenía porque «últimamente sólo hablas de ti mismo en los periódicos», lo que le había dejado hecho polvo: «Si es verdad eso, es que me he hecho mayor y vivo tan sólo de recuerdos, que es lo que hacen las personas mayores».

Veinticinco años después no sé cómo estará él, pero sí cómo estoy yo, en capilla para una prótesis y convertido en un hurguillas que viera y sintiera las cosas contra reloj. He entrado en la vejez y quedado atrás ese sentimiento del que nos hablaba Schopenhauer de que somos jóvenes cuando «pensamos en la vida como en algo infinito y tratamos el tiempo en consecuencia […] Esto da al anciano una paz especial, sabe bien que la vida humana es siempre la misma en lo esencial, una existencia cuya verdadera valía hay que ponderar solo por la ausencia de dolor y no por la presencia de placeres y mucho menos de lujos. Lo que «uno es para sí mismo» nunca adquiere tanto valor que cuando se llega a viejo […] según la medida de su propio valor, amará u odiará la soledad, es decir, el trato consigo mismo» y aquí estoy, a solas conmigo y con mis libros, pensando dónde se ha ido la vida y en qué cosas he dejado de hacer más que en las que he hecho porque ya no tendré tiempo, ganas o facultades para hacerlas.

Como escribía el sociólogo Fernando Muñoz, «Hay factores biográficos, supongo, que tiñen de melancolía la contemplación del presente», pero para la RAE la melancolía es una «tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada» y no es mi caso; viejo, sí, pero mi curiosidad sigue intacta y aún encuentro diversión en muchas cosas y no precisamente en bailes vespertinos en hoteles benidormenses.

La vida –mis artículos, una forma de conocerme, pecan, quizás, de autobiográficos– es, escribía Jorge de Cominges, lo que uno recuerda de ella.