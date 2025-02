A principios de los 2000 me tocó cubrir —era festivo local, un día de feria— el 8 a 3. Por la experiencia de años anteriores ... sabíamos que lo mejor, dada la escasa demanda, era estar en el consultorio de 9 a 12 y que, quien necesitara algo, acudiera. Mejor que estar en casa esperando.

Como suponíamos, no tuvimos a casi nadie, pero, ya fuera de hora, recibimos una llamada, un chico se había levantado —una y media del mediodía— con un dolor muy fuerte en un tobillo.

Relatando por lo bajo, como siempre que nos parecía un aviso extemporáneo, nos fuimos otra vez para el consultorio. Un joven varón consultaba por un cuadro de dolor e inflamación en un tobillo, no recuerdo cuál, que no tenía la noche anterior. No recordaba traumatismo ni sobreesfuerzo previo, salvo que había bailado. No había clínica asociada y carecía de antecedentes patológicos de interés, pero el cuadro era muy llamativo. Ante la duda y la necesidad de poner apellido a esta monoartritis de aparición brusca, lo envié al hospital. Menos mal que no le eché una filípica y le hice faena de aliño, su artritis era la primera manifestación de una leucemia.

La aparición muy poco antes de Glivec parece ser que le salvó la vida –se trasladó a Sevilla y no pude hacer seguimiento–. Hoy es un reputado piloto de líneas aéreas.

Se me ha venido esto a la cabeza porque he leído que la terapia CAR-T ARI0002h desarrollada en el Clínic/Idibaps de Barcelona logra una respuesta positiva en todos los pacientes con mieloma múltiple resistente a las terapias habituales.

La supervivencia de estos pacientes había mejorado mucho, pero una proporción importante recaía o generaba resistencias.

La madre de una buena amiga hace años y el sobrino de mi primo, más recientemente, fallecieron de mieloma. No sé si la evolución de su enfermedad hubiera sido la misma con el ARI0002h y si, como el piloto del Glivec, estarían vivos.

¿Qué hubiera pasado si…? nos preguntamos de forma consciente o inconsciente ante muchos hechos que nos suceden a diario

¿Qué hubiera pasado si…? es la pregunta que nos hacemos de forma consciente o inconsciente ante muchos hechos que nos suceden a diario o de los que somos testigos. Un compañero y amigo –joven, recién casado, con dos criaturas que hoy son magníficos médicos– había salido de guardia y regresaba al pueblo, con algo de retraso por algo tan prosaico como recoger un queso que le habían encargado, con la mala suerte de que, en una intersección por la que no pasaba ni un alma, lo hizo un camión justo cuando él cruzaba. Lo mató.

Cuántas veces me he preguntado qué hubiera pasado si no se para a recoger el queso, pero la ucronía no deja de ser un ejercicio de imaginación, ni mi compañero vive, ni Zapatero ganará nunca la Guerra Civil.