¿Tolerantes o cagalástimas?

Domingo tarde, no quiero ver a Alcaraz porque creo que si lo veo, pierde. Me dedicaré a otra cosa.

Un diletante aburrido se permite el ... lujo de pasar sin solución de continuidad de Gregorio Morán, 'El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo' a ver con fruición la serie Jack Ryan, basada en las novelas de Clancy.

La puedo ver sólo como entretenimiento o, deformación de articulista, ir algo más allá. Desconozco, casi no me muevo de casa, cómo se vive en Torre Pacheco, un municipio murciano de más de cuarenta mil habitantes, la tercera parte magrebíes, octavo por población, cuarto por renta per cápita de Murcia, aunque si quiero enterarme de algo parece que las páginas web juegan más a la desinformación y a culpabilizar a los 'intolerantes' que a contarnos la realidad.

En Jack Ryan he visto recreados —con qué grado de fiabilidad no lo sé— las banlieues parisinas, como el Saint-Denis célebre por los disturbios de 2005. ¿Llegaremos a ver algo así en Madrid, en Badajoz, en mi pequeño St. Mary Mead? No lo descarto.

Saint-Denis, caldo de cultivo en el que crecen personajes como los Mousa y Ali bin Suleiman de la serie. La pregunta es inevitable. ¿Puede ser Torre Pacheco un Saint Denis a la murciana?

Me he ido a la estantería donde reposa 'La sociedad multiétnica' porque creo que puedo encontrar respuestas y de paso, releyendo lo que tengo subrayado —el libro lleva conmigo casi veinticinco años—, ver qué me llamó la atención entonces y si sigue llamándomela ahora. ¡Y tengo subrayado tanto!

Los asiáticos, los chinos sobre todo, o los indios, de la India, no son menos distintos a nosotros que los africanos, pero no suscitan rechazo, sin embargo éstos y los árabes, islamistas, sí; será porque somos conscientes de que nosotros no los vemos como infieles, pero ellos a nosotros sí. ¿Tolerancia, buenismo o hacer el tonto? Algo muy simple nos debería servir de referencia, es lo que llama Sartori la 'elasticidad de la tolerancia':

«No estamos obligados a tolerar comportamientos que nos infligen daño o perjuicio».

«Al ser tolerantes con los demás esperamos, a nuestra vez, ser tolerados por ellos». Como decían Milton y Locke la tolerancia no debe extenderse a los intolerantes.

«Casi todos los inmigrados de primera generación se han sentido en tierra extraña, han sufrido el desarraigo y se han protegido reagrupándose en comunidades de vecindad […] Después, los hijos nacidos en la nueva patria no tenían dificultad para integrarse. Iban a la escuela de todos, aprendían la lengua, se relacionaban con los niños 'nativos', y eso era todo. Con tal de querer, claro. […] A la primera oleada de los islámicos le falta la actitud y probablemente también el deseo de integrarse».

Y recalca, los extranjeros que no están dispuestos a conceder nada a cambio de lo que obtienen, que se proponen vivir como extraños a la comunidad en la que entran, son extranjeros que suscitan rechazo, miedo y hostilidad.

¡Albricias! He conseguido no nombrar a Vox.