Las tiorras, los gitanos y los moros

En Puerto Rico, Juan Ramón se niega a rendirle pleitesía a Serrano Poncela: «No he llegado hasta aquí para darle la mano a un asesino». ... Como tampoco se la hubiera dado a Largo Caballero presidente del gobierno cuando el matrimonio, Chaves o Clara Campoamor tuvieron que huir de la República y de España para salvar sus vidas.

Andrés Trapiello, de él he entresacado el comienzo, cita a Juan Ramón y a los otros, pero fueron más, muchos más. En este sentido, leo con fruición todo lo que escribe Jesús Laínz por lo que me ilustra y por las puertas que me abre. Artículos suyos hilvanan muchos míos.

Cómo hubiera escapado Miguel de Unamuno en el Madrid rojo si le leen sus declaraciones a los hermanos Tharaud, a Hubert Knickerbocker o a Nikos Kazantzakis:

–En este furor sanguinario que prevalece tan extrañamente en España, ¿no hay algo que viene de todo lo que en ella hay de árabe y de bereber?

–Es muy posible. Pero hay otra sangre que se ha mezclado en nuestras venas, de la que no se habla nunca, pero que, en mi opinión, tiene una importancia considerable en la formación de nuestra raza y de nuestra mentalidad. Es la sangre de los gitanos, esa población errante de herreros, de estañadores, de negociantes de caballos, de trenzadores de canastas, de las que dicen la buenaventura, que se les encuentra por doquier en este país, hasta en la más insignificante aldea. Tales gitanos tienen instintos primitivos, inhumanos, antisociales, y estoy convencido de que es sobre todo a través de ellos que se ha introducido entre nosotros una herencia cruel.

Se dice que acudir a un mitin de José Antonio el 10 de febrero de 1935 en el Teatro Bretón y al posterior ágape en el Gran Hotel le costó el Nobel. De «el ausente» opinaba así: «Apenas si se sabe nada de su suerte. Imagínese mi zozobra. Ahora que nos da por arrasar la inteligencia, no es lícito que aguardemos con demasiado optimismo lo que la contienda puede depararle. Le he seguido con atención y puedo asegurar que se trata de un cerebro privilegiado. Tal vez el más prometedor de la Europa contemporánea».

Alfredo Marquerie se encontró la tarde del 16 de julio del treinta y seis con Antonio Machado en el café Recoletos.

«En aquel momento pasó junto al café una manifestación de mujeres comunistas que levantaban el puño y lanzaban los consabidos gritos de subversión.

—Yo soy liberal –me dijo el poeta– pero no acepto este espectáculo tan lamentable de las que Unamuno ha llamado con razón las tiorras.

—«Por asco de la greña jacobina»– le recordé citando sus propios versos

—¡Sí, sí! –ratificó–. Y me autorizó para que reprodujera en el diario Informaciones nuestra charla».

Gracias a Dios y al 18/07 no se llegó a publicar, porque Marquerie pensaba que si llega a publicarse «le habrían dado el paseo los mismos que luego le incorporaron a su bando o a su banda».

Cada cual que piense lo que quiera.