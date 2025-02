Comenta Compartir

Porque no había dinero, solo imaginación; porque no había peligros, nadie tenía coche; porque no había asfalto, lo que facilitaba hacer un gua para los bolindres o el dibujo del catre y de las siete y media; porque para jugar a uso solo necesitábamos nuestras ... espaldas; porque sin tele, ipads, móviles, ni consolas, lo que nos dan hoy mascado lo teníamos que inventar, cada uno a su manera, eso sí que era diversidad; porque… Así transcurrían las tardes de mi infancia; botas katiuska, rodillas roñosas y narices con velas de moco ignoradas, si invierno; excursiones a las eras en busca de grillos si primavera –¿había alérgicos?– y a huertos con albercas de agua helada y ova traidora, si verano. Se nadaba fetén, ignoro quién juzgaba, o 'a estilo perro' sin más. A veces nos descalabrábamos –a las cooperativas de ángeles de la guarda las obligábamos a emplearse a destajo– en los bárbaros apuntareos. Nunca faltó, no juzgábamos, pero sí constatábamos, la figura del que cuando las cosas no le iban bien se negaba a jugar. A veces esto no perjudicaba a los demás, pero otras sí y su actitud estropeaba el invento. Ahora hablaríamos de complejos, de frustraciones, de falta de seriedad y compromiso… entonces, sin padres, psicólogos ni pedagogos de por medio, nos fastidiábamos y la tarde siguiente, con recelos, pero pragmáticos, le levantáramos la cadena perpetua.

Pedro Sánchez no sabe perder, Pedro no sabe jugar ni que la política es un juego muy serio; sí, por el contrario, es ambicioso y trapacero a partes iguales. Por eso lo suyo solo son amagos como los de los borrachos en las peleas, «sujetadme que los mato», o de los falsos suicidas, «sujetadme que me tiro». Y nosotros, después, levantándole el castigo. Cosas de niños.

