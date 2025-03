Lo oía cada vez que veía maniobrar un carro para intentar que la yunta fuera hacia atrás.

Sejar, cejar para la RAE, significa retroceder y, ... dicho de las caballerías que tiran de un carruaje, andar hacia atrás.

«Queremos la alta velocidad porque lo necesitamos y la merecemos», subraya con toda la razón María Guardiola. Si se trata de carreteras, igual. La autovía entre Badajoz y Cáceres está como Pedro, en jornadas de reflexión y la Badajoz-Granada, A-81, y la Badajoz-Valencia, A-43, no ya como Pedro, sino como Armada, ni están ni se les espera.

En una democracia el carnaval, y más si es subvencionado, no puede ni debe ser otra cosa que lúdico. Lo que en otros tiempos se osaba decir por considerar que en esos días había bula para la transgresión, hoy no tiene sentido. Lo que se puede decir en carnavales, se puede decir cualquier día del año y, como debe ser, a cara descubierta. En democracia, el ciudadano debe ejercer la crítica donde le duele al político, en las urnas.

Los extremeños no debemos castigarlos mucho cuando no temen tratarnos como lo hacen, como a ciudadanos de segunda, desechos de tienta que solo servimos, como los parientes pobres o los criados, para que nos den lo viejo o lo inservible.

«El Alvia se nos ha quedado pequeño y está pasado de moda, vamos a ver si cualquiera de las muchachas del servicio del cortijo nos lo recoge. Nos hace un favor y encima, agradecida, podrá tirar ese Intercity que se lo conozco de toda la vida».

Coño, parezco Delibes.

Los de Granja de Torrehermosa no vivimos el problema del AVE como los de Mérida o Badajoz, igual que ellos, o los de Miajadas, no viven como nosotros el problema de la autovía.

Seja atrás, mula, viene a cuento porque Granja, desde el 21 de abril de 1992, ya ha llovido, disfruta del AVE. Eso sí, para disfrutarlo tenemos que, como las mulas, sejar 110 kilómetros por la N-432. Una hora bajando —los cordobeses si vienen aquí hablan de subir— en dirección sudeste para poder utilizarlo. Ventajas e inconvenientes de estar más lejos de Badajoz que de Córdoba, nuestra capital natural antes de las autonomías. Bastante menos de una hora y mucho más cómodo y seguro si hubiera A-81.

Creo que el ministro del ramo, Óscar Puente –Sánchez otra cosa no tendrá, pero para elegir parece como si se los hicieran a medida–, se dedica a contestar a los que piden trato de igualdad con el símil de las lentejas, si quieres las comes o si no las dejas, lo cual dice mucho de lo que nos considera, claro que si esto no fuera prensa escrita le haría yo saber lo que pienso de él.

Si fuéramos críticos de verdad, a José Luis Quintana y a Miguel Ángel Gallardo se le tendrían que abrir las carnes, como a Rociíto, cada vez que dijeran algo o hicieran de cicerones de los Puente de turno.