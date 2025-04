Según el color del cristal con que se mire

Comenta Compartir

Este artículo lo escribí el día 22 de marzo, pero lo archivé por varias razones. No podía prever que mi admirado Mario Vargas Llosa fallecería ... pocos días después. Comenzaba así: He leído el artículo 'La fiesta del chivo', homónimo del libro de Vargas Llosa, el amigo, y después enemigo, de Gabo. Uno eligió la libertad, el otro, a Castro, lo que no disminuye un ápice la valía de ambos. Si a Cáceres se hubiera traído algo relacionado con Márquez el artículo se podría haber titulado 'El paisaje de una amistad'. De Gabo y Fidel, para el que no lo sepa. He sentido curiosidad por ver qué intelectuales comparten el consejo de honor de la Cátedra Vargas Llosa. Ahí va una selección, que cada cual juzgue.

Leila Guerreiro: escritora y periodista argentina, colaboradora de El País y la Ser. Arturo Fontaine: «Hizo del CEP una institución de alta cultura en la que la doctrina liberal inspiraba los análisis, propuestas y sondeos de los especialistas más calificados al mismo tiempo que se promovían debates y encuentros entre intelectuales y comentaristas de todas las tendencias, sin complejos de superioridad (ni inferioridad)», escribió Vargas Llosa. Carlos Franz: escritor chileno, colaborador de El País. Héctor Abad: se podría escribir mucho sobre él. 'El olvido que seremos', llevada al cine por Trueba, ganó el Goya en 2021. Pilar Reyes: editora colombiana, Alfaguara, Penguin Random House Carlos Alberto Montaner: fallecido en 2023. Nacido en La Habana. Tuvo que huir del paraíso cubano. Hasta su muerte, objetivo preferido del democrático e imparcial Granma, órgano oficial del partido comunista de Cuba Raquel Chang-Rodríguez: catedrática de literatura y cultura hispánica. Rubén Gallo: catedrático en Princeton, autor entre otras obras de 'Conversación en Princeton' junto a Vargas Llosa. Manuel Bravo Lifante: ingeniero industrial de ICAI, como director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes firmó, junto a Alfonso Guerra, un convenio de colaboración con la Fundación Pablo Iglesias. Javier Cercas: autor de 'Soldados de Salamina', académico de la RAE, articulista de El País… Se considera, lo afirma él, de «tendencia izquierdista». Juan Cruz: El País, Prisa, Santillana… ¿sospechoso de la fachosfera? Ángel Esteban: doctor en Filología Hispánica, Premio Extraordinario de Doctorado. Ha publicado más de 50 libros. Luis García Montero: director del Instituto Cervantes, viudo de Almudena Grandes… me reservo mi opinión. Carmen Riera: catedrática de literatura española de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de la RAE, colaboradora de El País… Fernando Rodríguez Lafuente: doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, exdirector del Instituto Cervantes… Fernando Savater: filósofo, catedrático, de perseguido por ETA a acusado de fachosferil. Eva Valero: doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la misma y directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Darío Villanueva: filólogo, catedrático y escritor español. Fue rector de la Universidad de Santiago y director de la Real Academia Española. Reto a los amigos y simpatizantes de Gabo y Fidel y a los que critican la deriva de don Mario a que me nombren a alguno de los citados que haya sido acogido en Granma o podido publicar en Cuba. Todo en esta vida es según el color del cristal con que se mire.

