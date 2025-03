Ribera en Extremadura

Según Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «lo mejor que le ha pasado a Extremadura es Europa, ... es muy probable, pero lo mejor que le ha pasado a Extremadura son los años de gobierno del PSOE».

Es su opinión y es respetable, como podría pensar que Enrique Bacigalupo es lo mejor que le puede haber pasado a ella por traerle de allende los mares a Mariano, su hijo. Javier Gómez de Liaño seguro que no piensa igual.

Ribera repite su discurso de Andalucía: «Qué puede ser más ideológico que negar el derecho, la diversidad, la libertad de que cada cual haga lo que le parezca siempre y cuando no moleste a los demás».

Supongo que lo ha dicho pensando en mí. Sabe que me molestan los que meten ruido de cualquier tipo, los que muestran orgullo con alardes innecesarios, los quads petardeando, los conciertos sin límite de volumen, los escraches y, sobre todo, la manera 'pacífica' de protestar de sus socios, unos con tiros en la nuca y otros colapsando vuelos, aviones…

Acompaña a su jefe en su empeño de llevarnos al lado correcto. «Si les ganamos el pasado 23 de julio, vamos a ganar a la derecha y a la ultraderecha también el 9 de junio». Suena a falso, al pastor Pedro el mentiroso y su «¡Que viene el lobo!». A un político lo que lo define es lo que hace, lo demás es cháchara.

Sánchez y Ribera nos consideran rebaño. Para guiarnos se valen de los careas terroristas, separatistas y perroflautas. A cambio les obsequian manduca de la mejor calidad, la que no nos ofrece a nosotros.

«Los españoles y las españolas podrán levantar la cabeza con orgullo y defender que tuvieron un Gobierno que les puso en el lado correcto de la historia».

El fin justifica los medios. No le importan los pelos, sea España o la convivencia, que esta trashumancia vaya dejando en la gatera.

Teresa, más que manso de rebaño, me temo sea flautista de Hamelín y más que lado correcto, el Weser al que precipitarnos.

Para Ribera, «la Europa más bonita de nuestros años recientes está siendo vapuleada, calumniada y cuestionada en el espacio de convivencia y paz que tanto tiempo nos ha costado construir».

El jacobino Borrell presidía el Parlamento Europeo en julio de 2006 y tuvo que admitir lo que los suyos se empeñan hoy en dinamitar: «La libertad volvió a partir de 1975. Empezamos a construir las bases de una comunidad basada en la democracia, en la libertad y en la perspectiva de Europa».

Y escuchar a Mayor Oreja recordar que Adolfo Suárez asumió la responsabilidad de llevar adelante nuestra transición democrática […] con el esfuerzo de otras formaciones políticas, con un respaldo inequívoco de la sociedad española y el impulso de su Majestad el Rey para lograr el final de las dos Españas irreconciliables. «Hay un error que no podemos cometer, que no tenemos el derecho de cometer: repetir errores históricos, no aprender de los errores de nuestra historia».

Teresa Ribera, no amenace ni presuma, Zapatero y Sánchez, desgraciadamente, no son los inventores, son los dinamiteros de aquello.