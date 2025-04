¿Razones o emociones?

Que te publiquen con una cadencia que invalida la oportunidad de algunos artículos tiene por otra parte la ventaja de que ciertas cosas van madurando, ... cociéndose en su propio jugo, y te permiten sacarles brillo desde otra perspectiva. Valgan ejemplos.

En febrero de este año, con motivo de las manifestaciones de los agricultores, José Luis Quintana declaraba «no me importan las multas, sino la seguridad de los ciudadanos». Cosa loable si su preocupación por ella se extendiera, por ejemplo, a los ciudadanos que sufren los escraches de los demócratas fetén. O expresara una preocupación crítica por la seguridad de unos viajeros —polvo, sudor y hierro—arrumbados una y otra vez en esos campos de Dios por avería de trenes obsoletos. Ni mu.

Que obras son amores y no buenas razones es lo que se me ocurre cuando leo que Sánchez ha enviado recuerdos a los extremeños por nuestro día. Me parecería un bonito detalle si no fuera un sarcasmo.

Tengo reciente un viaje a Madrid en AVE desde Córdoba, a la que llego por la N-432. Ciento ocho kilómetros trufados de radares y noventa como límite. Una oficina de Hacienda, vamos.

Con la lluvia de millones que el felicitador va a regalar a los independentistas catalanes para que lo sostengan mientras cree endulzarnos la boca prometiéndonos la pedrea como derrama, me pregunto qué impulso podría haberle dado este sinvergüenza —RAE, descarado, fresco, caradura, tunante, pícaro…, ustedes me entienden y ustedes eligen— a la A-81 y o a la A-43. O al AVE.

No hay excusas que valgan para llevar más de veinte años mareando la perdiz, sí cariños que matan.

He escrito alguna vez de las supuestas transgresiones en las coplas de los carnavales, críticas o sátiras —no me refiero a las de Georgie Dann— y de su impacto en las conductas y acciones de los políticos. Hoy sólo pueden divertir o alimentar egos porque los políticos, aunque simulen darse por aludidos, se las pasarán por el arco del triunfo.

En democracia, las banderillas negras y los rejones de castigo se aplican en las urnas. Ahí les duele. Esto nos lleva a colegir qué quiere el votante, cómo premia o castiga a quien lo esté haciendo bien o mal.

Si fuera tu dinero a qué entidad lo llevarías, a qué gestor, al eficaz que ha demostrado devolvértelo con intereses o al simpático sinvergüenza que, incluso siendo tú consciente de ello, no te dará nada. A ti te parió tu madre así y confiarás siempre en él porque es de los tuyos. Haga lo que haga, incluso si te perjudica.

En 2023, el PSOE obtuvo en Extremadura 243.956 votos, el PP 236.936. ¿Hay quien lo entienda?

¿Nos podemos quejar del abandono? El político, asegurado el granero de votos, atenderá las cosas más perentorias para su inmediato futuro; lo nuestro, cuando toque si toca.

¿Reaccionarían así si sufrieran un severo varapalo?

Las emociones, quizás más cosas, antes que la razón.