MeMa, como se conoce a Mónica García porque, parece, no deja de recordarnos que es médica y madre, que tampoco es algo malo, ha tenido ... que beberse la pócima que recetaba a otros. No sabía, no en su ignorancia sino en su soberbia, que padecía el mismo mal que quería curar. Lo malo es que quiere erradicar el continente no el contenido. Los médicos que, obcecados, yerran los objetivos no son de fiar.

Por vergüenza torera debería dimitir, pero por qué, si es consciente de que injuriar es gratis. Los casos de Tomás Díaz o Enrique Ossorio, lo demuestran. Ha decidido pedir disculpas, pero sólo por las cuatro perras que ha cobrado legalmente. Ella, tan feminista, tan capaz, estas cosas de la pela se las tenía dejadas a Montañés; no sabía, por supuesto, nada de los manejos de su santo, pero está dispuesta a devolver hasta el último euro que les ingresaron. Este gesto hay que destacarlo, no es habitual que los políticos devuelvan lo que se han llevado. ¡Qué rasgo! podíamos decir parafraseando a Castelar. Pero vamos a ver qué resta del rasgo. Primero, que lo único que ha querido es, como explica Ramón Arranz, un «lanzamiento de fuegos de artificio […] una generación de titulares que gusten a Ferreras y provoquen un impacto en el electorado. Son el clickbait de la política. Ofrecen efectismo y poco más. Lo que ocurre es que hay veces que el método no es infalible. Es lo que tiene priorizar la búsqueda del impacto frente a la reflexión». Segundo, el cobro por parte de Ossorio y del matrimonio Montañés/García, un Bono Social Térmico de 195,82 euros, no es ninguna ilegalidad. Dejémonos de falsos aspavientos, mi mujer y yo, al tener tres hijos, también nos beneficiamos de todo aquello que nos corresponde. Para sacar un billete de AVE en línea no te preguntan cargo o sueldo sino cuántos hijos tienes y lo primero que lees en pantalla es que «Si eres miembro de familia numerosa tienes derecho a viajar con importantes descuentos en todos los trenes AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia, Cercanías y Feve…». La probidad en el político no está reñida, o sí, con la ejemplaridad, pero es otro cantar. «Tranquila, Annie Oakley», le dijo Ayuso templándola y es que MeMa, la más rápida, que no la más precisa, al oeste del Manzanares, no es precisamente Annie Oakley, aquella tiradora del Wild West Show de Buffalo Bill que pasó a la historia por su habilidad con el revólver, pero, sobre todo, al contrario de nuestra pistolera, por su puntería. Aquí pueden devolver migajas, pero no dimite ni Dios. Somos nosotros, tan desmemoriados, los que debemos destituirlos en las próximas elecciones.

Opinión HOY