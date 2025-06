Como para no quejarnos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, español de bien que nos manda Alvias de desecho de tienta a Extremadura, se alegraba estos días de atrás ... de que Hacienda sangre al tenista Carlos Alcaraz. Como el fin justifica los medios, argumentaba que era dinero para destinarlo a sanidad y educación. Argumento tan falso como él, cuando sabe que es destinado para carrozas de la vicepresidenta María Jesús Montero en los desfiles LGBTI –por lo visto, curan y enseñan– o para tener cash y dar 425.000 euros al organizador de la ruta juvenil sobre el exilio republicano, y como estos dos ejemplos, miles de mandangas similares.

Hace muchos años la declaración de la renta me la hacía yo. Puesto que las guardias que hacía como médico eran en el centro de salud, distante diez kilómetros y los desplazamientos y el importe de comida, cena y desayuno salían de mi bolsillo, pensé que podía deducirlo y, presentando certificado del número de guardias realizado, deduje la cantidad entonces permitida.

Me abrieron una paralela. El inspector amablemente me dijo que me pagaban un sueldo, que no era «un viajante» y, por lo tanto, no tenía derecho a deducir ni un céntimo. Que no me sancionaba porque los datos presentados eran exactos.

Me comentó algo así « ¿Por qué no exigen a su empresa y a sus sindicatos que gestionen que una cantidad determinada le sea pagada en concepto de dietas para poder hacerlo?».

Los curritos no somos José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, «tres» de María Jesús Montero, que sabe y utiliza Investment Betancunia SL, para cobrar de empresarios a los que anula sanciones y que además le sirve para llevar veinte años sin pagar impuestos.

Este Juan Palomo, supervisaba los recursos de las empresas antes de que fueran presentados de manera oficial y resueltos por él mismo.

Mi mosqueo es aún mayor al saber cómo cobran nuestros políticos, una «nómina» en la que dietas y «donaciones en especie» constituyen la mayor parte de sus ingresos. Creo que con estas gangas a la mayoría les debe de salir a devolver. A mí, no.

Nada ha cambiado. Nuestras horas de guardia ni se pagan como deben, ni cotizan como deberían, ni cuentan a la hora de jubilarnos, ni «ná de ná».

Otro agravio. Un familiar, inspector de Hacienda, funcionario del estado como nosotros, los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, quiso prolongar hasta los setenta su jubilación. Por ley le fue concedida automáticamente sólo con la condición de que si se echaba otras cuentas lo comunicara con tres meses de antelación.

Cuando lo hice yo, me lo concedía anualmente como una gracia la mesa sectorial. Mi jubilación dependía nunca de mis derechos sí de que no tuvieran gente o del pie con que se hubiera levantado esa mañana el cocinero del hospital de Mérida que formaba parte de ella. Eso que se llama seguridad jurídica.

¿Puede la gente comprender por qué queremos un Estatuto Marco para nosotros? ¿Es que mis intereses y mis problemas, aunque a veces coincidan, son los mismos que los de un celador o los de un pinche? ¿No tenemos los mismos derechos a tener unas nóminas como las que se fabrican 'ad hoc' nuestros políticos? ¿Alguien sabe qué tiempo han de cotizar para tener pensión máxima? ¿El mismo que los médicos?