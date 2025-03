Usted no puede quitarles el derecho a ser idiotas

Lo de idiota, claro, es solo para darle énfasis. Conocer lo que ocurre es fácil, comprenderlo es complejo, recuerda Marina. Carlota y Diego han estado ... una semana en un campamento de inmersión en inglés. Era su primera vez y queríamos ver cómo reaccionaban antes de ir pensando en cosas de mayor calado. Hacemos caso a Glasow: «Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo».

Vienen contentos; Carlota, ilusionada, pensando en volver y sin cuestionar nada. Diego, reticente, cuestiona el 'esfuerzo' de aprender inglés; está, dice, de vacaciones, aunque no le importaría repetir, el señuelo del fútbol puede más que su abulia, si es al campamento Vaughan de fútbol e inglés con la Academia Atlético de Madrid. La lectura, tan importante en mi generación, en todas las anteriores, la tiene también abandonada, se deja ir por el mundo virtual de la Xbox. Cómo transmitirle que, sin trabajar y entender no se llega a ningún sitio.

Alguien ha calculado, subraya Inger Enkvist, que se necesitan 10.000 horas de entrenamiento para ser moderadamente bueno en casi cualquier actividad. El padre de Picasso era pintor y obligaba a su hijo a realizar bodegones, de ahí, quizás, lo de «No nací aprendido, pero he aprendido desde que nací» o «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando».

Enkvist en 'La educación en peligro' cita a John McCrone, «el mito de la irracionalidad», para mostrarnos la deriva que lleva la educación en Occidente y, como no sabía nada de él, me fui a San Google y este, con sus arcanos algoritmos, me derivó a otra cosa muy distinta, 'El mito del votante racional. Por qué las democracias prefieren las malas políticas', del economista Bryan Caplan. Con unas elecciones de resultados inesperados, o no, la tentación era demasiado fuerte para no catarlo. En él podrían encontrar respuestas los decepcionados que esperaban un castigo ejemplar para el doctor de las amistades peligrosas: «Los electores son algo peor que ignorantes: son, en una palabra, irracionales, y votan en consecuencia. […] el sentido común nos dice que sentimientos e ideologías ―y no únicamente los hechos desnudos o su elaboración― influencian considerablemente nuestro juicio racional».

Y cita a Ronald Coase. Al contrario de la democracia, «la disciplina que impone el mercado garantiza que, en un entorno empresarial, las decisiones se van a mantener en el rango de lo racional. No es probable que el empleado de una empresa que compra algo por diez y lo vende por ocho vaya a poder seguir actuando así mucho tiempo. Alguien que se comporte de ese modo en su entorno familiar puede hacer desdichados a su mujer e hijos durante toda su vida. Un político que despilfarre a lo grande los recursos de su país puede disfrutar de una carrera de éxitos».