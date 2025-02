Protocolos

Solamente los tontos se burlan del protocolo. Simplifica la vida». Charles Maurice de Talleyrand,

El campeonato de Europa, con el acúmulo de actos y la presencia de tantas y distintas autoridades ha puesto de actualidad al protocolo.

En la tienda del abuelo miraba extasiado al ... conjunto de tarros de Tardá y al mueble lleno de cajoncitos con bobinas de mil colores rotulado C. A. Hilaturas de Frabra y Coats; no podía imaginar que los citaría en un artículo sesenta y tantos años después con Wikipedia, como siempre, allanándome el camino.

Camilo Fabra y Fontanills (1833-1902) fue alcalde de Barcelona,diputado, senador y primer marqués de Alella. Presidió Sucesora de Fabra y Portabella, que fusionaría con los escoceses J&P Coats, para formar Hilaturas de Fabra y Coats.Fue coleccionista de arte, mecenas y más cosas. Protagonista de la vida social y cultural de Barcelona, organizaba en su residencia de Canaletas fiestas a las que acudía lo más granado. Eran recibidos, según las crónicas, «con proverbial distinción». En 1883 salió a la luz su libro 'Deberes de buena sociedad'.

Fabra recogió todos sus conocimientos en el libro citado porque echaba en falta «una especie de código que evite en determinados casos de la vida el tener que preguntar qué conducta debe seguirse para no singularizarse». Para muestra, un botón: «Presentaciones: al efectuarse la presentación, la persona inferior en rango es presentada a la superior; el caballero a la señora, y la señora soltera a la casada, si esta no es de menor categoría […] Los caballeros pueden dar la mano a las señoras, pero no sin que antes la señora haya demostrado con una expresión ligerísima de su semblante que les autoriza a ello».

Es proverbial cómo Sánchez, por ignorancia, siempre atrevida, arrogancia o mala educación, se salta el protocolo despreciando la liturgia de los buenos modales. Más que cursos de protocolo debería recibirlos de urbanidad. Lo hemos visto en actos compartidos con el Rey, adelantándosele, olvidando la corbata, cargando a un lado u otro los pantalones de forma «ostentórea»… Qué decir de Begoña Gómez, abusando de la paciencia de un juez y haciendo que le arriben el micro, de Puente o de María Jesús Montero, hooligan que confunde escaño con graderío.

Protocolo, según la RAE, es el «conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes». Y, hoy, algo más.

La permeabilidad social, creadora de una clase media sin sustratos anteriores, permite que el hijo de un analfabeto comparta una jefatura de servicio con el compañero que la ejerce como cuarta generación de su familia o que, por mor de la democracia, personas como las arriba citadas alcancen altos destinos.

El protocolo, como decía Talleyrand, es la solución. Antes en los actos institucionales y hoy en todos los ámbitos se ha comprobado que es la mejor garantía para, que sea cual sea la naturaleza del acto, se desarrolle con orden, eficacia y estética adecuada.

Begoña, no le regales barrabeses, regálale, no te pido a Bourdieu, el librito de Fabra.