Comenta Compartir

La presunción de inocencia, que me perdonen los expertos si meto la pata, lo entresaco en vLex, «es un derecho de formulación constitucional que implica ... que toda persona contra la que se ha dirigido un proceso –investigado, procesado o acusado– debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme […] el derecho a la presunción de inocencia lleva aparejado un doble efecto: por un lado, que no puede serle exigida una actividad probatoria encaminada a hacer prueba de su inocencia (prueba diabólica). El segundo efecto, correlativamente, será sobre la parte contraria, la acusación que postula su culpabilidad, sobre quien recae la carga de hacer prueba de esa culpabilidad».

Este principio básico se nos olvida con frecuencia, según quién y para qué, y acusamos inmisericordes. Con Begoña Gómez, Víctor de Aldama y legión de señalados por éste sobran los ejemplos. La política en su peor acepción carcome todo. Hace muy poco tiempo se montó un tremendo pollo del que nadie se acuerda. En una sociedad menos tonta y tiquismiquis, menos woke, quizás no habría salido ni a la luz. Un grupo de socialistas, letra escarlata castúa, Boston versus Badajoz, pidió la cabeza de Ricardo Cabezas por su opinión sobre una denuncia formulada de forma anónima de una situación vivida hace cinco años por un cargo del PSOE pacense con quien una mujer dijo haber tenido una relación sexual. Durante el encuentro, le pidió que usara un preservativo y no lo hizo. Con la que está cayendo o precisamente por ello nos rasgamos las vestiduras porque no funcionó el 'póntelo, pónselo' en una pareja que en pleno calentón no se puso de acuerdo. ¿Lo habían pactado cuando corazón, mente y otras cosas estaban aún a temperatura ambiente? Viví mi adolescencia cuando los 60 se despedían para dar entrada a los 70 con los pros y contras que llevaba consigo hacerlo en un pequeño pueblo de la campiña. No sé cómo hubiera sido de haber residido en otro sitio. Tampoco tuve iniciáticos veranos azules. Con la Philips rompiendo aguas de su magnetófono, aquel en forma de caja de zapatos y sólo una tecla que bailaba la yenka, izquierda y derecha, tener un pickup era el ábrete sésamo. Sin pickup ¿cómo hacer un guateque? y sin guateque ¿cómo arrimarte a tu Julieta o al bombón de turno? Los que nos llevaban tres o cuatro años jugaban con ventaja porque tenían lo principal, parejas consolidadas y tesoros como los singles de Adamo, 'Mis manos en tu cintura', Mat Monro y su 'Alguien cantó,' los The Moody Blues y sus 'Noches de blanco satén'… Nosotros, aún verdes, intentábamos imitarlos, pero siempre estaba la que, por razones obvias, te daba el cambiazo por María Isabel. Los Payos eran muy socorridos para las que su carnet de baile estaba virgen. Nuestra eterna lucha, suelto o «agarrao». Como nos comportáramos era cuestión de uno y otra, de educación, atrevimiento o temperatura, pero la sangre no llegaba al río. Un Errejón no hubiera sobrevivido tres días. Con el que tenía fama de salido y sobón ninguna chavala iba a ninguna parte y, si era necesario, siempre había un primo de Zumosol que le paraba los pies. El problema hoy, Ricardo Cabezas, no es la moralidad, si suelto o agarrao, es la rentabilidad política que obtengas. Los lerdos, Girauta dixit, a la cabeza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY