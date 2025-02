Pequeñas, pero matonas. O no

No sé lo que quiere Loreto Arenilla, pero sí que los bomberos no deben ser monjas de la caridad.

Me disponía a escribir el artículo ... acordándome del tantas veces citado «Estos romanos están locos» y, de pronto, me parece estar oyendo a un querido profesor de mis lejanos años de bachiller que en todas sus conversaciones arrastraba la muletilla «como te digo y te repito».

Así me veo yo, repitiéndome, porque estos romanos no tienen remedio.

Vamos a imaginar que soy mujer, que estoy gorda y que estoy de parto. Estoy en el hospital y me tienen que trasladar de camilla, el matrono y el ATS, ya vestidos para el caso, no deben contaminarse, además ofrecer ayuda sería machismo; también dos pequeñas, en tamaño y fuerza, celadoras. Me tienen que pasar de un sitio a otro y ocurre lo inevitable, no pueden conmigo y me tiran. Lo que sigue lo dejo a su imaginación.

Vamos a imaginar que estoy en casa. Vivo en un piso pequeño, de difícil acceso y distribución y tengo problemas de conducta alimentaria —me doy atracones, estoy muy gorda y no me cuido porque mi compañera me dejó por otra… en fin, hecha una mierda–. Hace un frío que pela, no puedo pagar otra calefacción y el brasero ha prendido las enagüillas, faldillas para la RAE.

Ya están aquí los bomberos, pero la primera que ha entrado es una pequeña, en tamaño y fuerza, bombera que no puede moverme un centímetro. Lo que sigue lo dejo a su imaginación.

Vamos a imaginar que voy a correr la San Silvestre, así que los voy a denunciar. No me permiten correrla la fetén si no la hago en menos de 45 minutos, 39 si fuera hombre. Machismo.

La verdad es que me fatigo solo de ir de mi casa al super de la esquina y el corazón se me dispara.

La culpable es Ayuso. Iré a ver a Mónica y a Loreto. Lo que sigue lo dejo a su imaginación.

Aquello que aprendimos cuando oposité de los principios de igualdad, mérito y capacidad ha quedado obsoleto. Quizás los políticos piensan que se le puede ocurrir a alguien exigírselo a ellos.

Ser celador o bombero, y otras muchas cosas, no es un antojo, como el de correr la maratón, ni deberían tener, como el golf, hándicap. Nos va la vida en ello.

«Para disponer de un cuerpo de bomberos y dentro del mismo de la especialidad de bombero especialista de intervención directa en siniestro y con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los propios bomberos es necesario establecer un elevado nivel de exigencia en las pruebas físicas para todos los aspirantes», le han respondido a Loreto, pero estos romanos no tienen remedio.