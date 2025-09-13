El pachá de La Mareta

Afirmaba González Ruano que a él los muertos se la daban como a nadie. Ido César, Campmany dijo lo mismo. Insuperables plañideros que echaban a ... correr «a través de la prisa de los periódicos, elásticas y calientes liebres en forma de elegía». A años luz de ellos, me atrevo a escribir de los muertos. Sin prisa, ventaja de columnista. El 22/11/2015, Fernando Sánchez Dragó, enfant terrible hasta su muerte –épater le progressiste– , adelantándose a los necrófagos, semovientes con antojeras, publicó en El Mundo un artículo que hizo que estos aguerridos fenómenos, valientes con Franco ya fallecido, se rasgaran las vestiduras.

«La primera mitad de mi vida transcurrió bajo Franco; la segunda, sin él. Tras su muerte llegó la democracia. Los Padres Fundadores nos prometieron libertad. Salgo ahora a la calle, palpo su pulso, tiendo el oído y cobro conciencia de la descomunal estafa cuyo cebo mordí, del mismo modo que lo mordieron aquellos amigos que celebraron con pésimo champán la muerte del dictador. ¿Lo era? Bueno, sí, pero... La libertad está hecha de pequeñas cosas y no de grandes palabras (asociación, expresión, reunión, manifestación) […] Podía beber pésimo champán con mi novia en el Retiro. Podía trabajar sin que los impuestos se llevasen la mitad del pan ganado con el sudor de las meninges. Podía ir de putas, aunque rara vez lo hice, sin que me multasen. Podía coger un avión sin verme sometido a inútiles sevicias. Podía deambular sin que cámaras ocultas (o no) me grabasen y sin cruzarme cada dos pasos con un coche de la policía. Podía vivir en un país donde sus autoridades no me consideraban un delincuente a punto de delinquir, pues es casi imposible no serlo cuando todo está prohibido. Madrid, y España entera, no se había convertido en Distrito Policial. Hoy, cuarenta años después, esto parece la Rusia de Beria. Y aquí me tienen, como en la copla, igual que entonces: esperando el porvenir, pero la libertad no llega. Aunque decirlo me cueste caro, lo digo: hace cuarenta años yo era más libre. Y ustedes, créanlo o no, también».

El 28/08/2025, Luis Ventoso, firmaba 'Dinámicos… y de derechas' en El Debate: «Manolo y Ramón representan algo en las antípodas de lo que promueve la ingeniería social del poder actual, que inculca el victimismo, la subvención y el funcionariado. Eran dos personas de clase baja que se comieron el mundo a finales de los cincuenta y en los sesenta… El Dúo Dinámico no hacía música «comprometida», ni iban de trascendentes. Vendían optimismo, eran intencionadamente comerciales y representaban la alegría de vivir juvenil en una España que lo había pasado muy mal no hacía demasiado. Es decir: no eran de izquierdas. Y eso no mola. Ramón Arcusa deja bien claro su posicionamiento en su cuenta de X, donde se presenta como 'hartito de la corrección política, de la Agenda 2030 y de los woke'. Manuel de la Calva era menos explícito, pero era también un hombre de familia conservador y, a su manera, un patriota español». Cuando se nos va un 'no comprometido' por muy importante que haya sido, los necrófagos, doctor fake el primero, miran para otro lado, les molesta que lo echemos de menos, que 'brille', no porque su más insigne vocero, 'Niqui de Prada' Almodóvar, odie la luz, sino porque sólo padece fotofobia y rezuma resentimiento. En la manera de entender la vida de don Manuel de la Calva no había negocios artificiales, ni puertas giratorias, ni subvenciones, ni mamandurrias, había esfuerzo y trabajo y eso, en la familia de nueve millones y medio de miembros/as/es del pachá de La Mareta, tampoco mola.