Nihil novum…

Miguel Carrero, presidente de PSN durante los últimos 25 años, no es un mindundi. Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y en Traumatología, ... creó y dirigió la primera unidad especializada en Cirugía Vertebral de Galicia. También presidió el Colegio de Médicos de La Coruña durante más de dos décadas. He rescatado un artículo suyo aparecido en 2016 en PSN y en La Razón, lo titulaba 'Médicos y enfermeros: no hay conflicto'.

El Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regulaba la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano había calentado el ambiente.

Recuerdo actitudes filibusteras al socaire de las campañas de vacunación convenientemente manipuladas por «ciertos representantes» expertos en vías espurias. ABC lo traía como noticia en octubre de 2016, fecha de comienzo de la campaña de vacunación antigripal.

La Mesa de la Profesión Enfermera señalaba que la vacuna antigripal «es un medicamento sujeto a prescripción médica» y, por lo tanto, «los profesionales de enfermería no están autorizados a su administración si previamente no ha sido prescrita por el médico correspondiente» y, excusatio non petita, accusatio manifesta, continuaba: «Esto no tiene intención de ser una represalia porque no nos dejan prescribir. Pero si ponemos las vacunas y luego hay alguna complicación, la responsabilidad será de los enfermeros, los que vamos a la cárcel somos nosotros», explicaba Mercedes Sánchez-Ramade, adjunta a la secretaría general de Satse Madrid. La apoyaba José Luis Cobos, director general del instituto español de investigación enfermera del Consejo General de Enfermería. Cobos recordaba que, pese a que se hubiera dicho lo contrario, no se estaban oponiendo a vacunar, solo querían cumplir la ley. Máximo González Jurado, entonces presidente del Consejo General de Enfermería, hoy desgraciadamente otra cosa, se refirió al Real Decreto como una «cacicada de un Gobierno en manos de la ultraderecha».

La mayoría de los que estábamos al pie del cañón, médicos y enfermeros, dábamos fe de que el conflicto como tal no existía. Me resulta difícil entresacar algo porque al artículo de Carrero no le sobraba una palabra: «En los últimos meses asistimos a la radicalización más absurda de un conflicto que nunca debería haber sido tal y que en la realidad no existe […] la tan manida prescripción enfermera ha generado una importante controversia entre representantes de los colectivos de médicos y de enfermeros. Y digo entre representantes porque realmente es en ese ámbito en el que se encuentra la batalla. Resulta llamativo aún que en parcelas profesionales en las que no hay conflicto, este se genere artificialmente. Es lo que ocurre cuando la Administración sobreactúa con su consabida tendencia a regularlo todo, sin pararse antes a pensar si en el propio discurrir de los tiempos se ha generado una autorregulación natural, fruto de la experiencia, de la responsabilidad y de la profesionalidad y si quienes forman parte del acontecimiento se han autoimpuesto reglas del juego que permiten un correcto engranaje y funcionamiento. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en esta intachable relación».

Las cistitis son muy molestas.