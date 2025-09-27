El músico que veía amanecer

Pongamos que hablo de mí. Hice la mili en 1982-83, más viejo que el capitán que me tocó en suerte, cosas de los estudios ... y las oposiciones. En una tienda de Palma y a instancia de mi querido Juan Villa, compré el LP 'La mandrágora' y así entré en contacto con Krahe, Sabina y Alberto Pérez. Me entusiasmó. Como YouTube me permite este lujo, escribo volviéndoles a oír y, de paso, a Sabina y Viceversa, alimentándome de nostalgias. Y, claro, desfilan Krahe, Antonio Sánchez, Aute –ponme otra vez ese, que me gusta, decía mi madre, tan de doña Concha–, Gurruchaga, Solfa…

En 1984 Javier Krahe ya escribió que él, esto lo digo yo, a diferencia de Lolitas, Almodóvares, Belenes y Bardemes, «Quizá sea digna/ de alabanza/ pero yo no pienso firmar/ ninguna bélica alianza,/ ninguna bélica alianza/ tendrá mi huella dactilar». Quiero creer que, por coherencia, le hubiera dado igual que se tratara de Otanes entonces, o Hamases ahora. Ni entonces González, ni ahora el nuclear Galgo.

Pero, como en esta vida hay de todo, hemos conocido otro tipo de músicos. Me explico. Los currantes de la Junta, si son de Badajoz o Cáceres, se organizan de tal manera que el viaje de ida y vuelta a Mérida les resulte más fácil y menos oneroso. Más de 3.000 personas lo hacen diariamente de un modo u otro.

No me imagino al hermano de El Galgo de Paiporta, de este músico hablo, haciendo algo parecido; no son tantos los funcionarios que viven en Elvas, ni existen, que sepa, lanzaderas Elvas-Badajoz, ni nada que se le parezca.

Pero la realidad supera a la ficción y hete aquí que se ha descubierto que el músico nos tenía engañados; no vivía en Elvas, se refugiaba en la residencia familiar de Madrid, con la Camper acampada allí, en línea amarilla, pero sin miedo a cepo ni grúa.

Si es que acudía a su trabajo, mi pregunta es ¿A qué hora ponía el despertador esta criatura para coger la lanzadera Moncloa-La Soledad, graciosamente cedida por Gallardo, para que en cuatro horas lo tuviera puntual al lado del machito en la mencionada plaza cada mañana? ¿A qué hora llegaba a casa suponiendo que la lanzadera saliera de Badajoz un poco después de que finiquitara su jornada? ¿O venía en la Camper?

En pocos días las ojeras se le notarían más que a su hermano los repasos del doctor Jaén en su noriegasca cara de piña asolada por el acné.

Colijo que el despacho, si alguna vez lo hubo, estaría/estará lleno de telarañas –no lo pisó en su vida– o, siendo generoso, tenía un aislamiento a prueba de bombas y un Pikolín a prueba de desplazamientos extemporáneos y horarios intempestivos que le permitieran descansar de ocho a tres. Las óperas las rumiaba por el camino.

Me quedo con mis músicos y le dejo éste a Gallardo.