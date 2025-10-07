Se muere uno un poco todos los días

Comenta Compartir

No era de mi cuerda ni estaba de acuerdo con las decisiones públicas que adoptó en muchas ocasiones. Médico de a pie, chusquero, alcancé la ... máxima categoría profesional entre otras cosas por la defensa que hizo de los médicos —él, uno de ellos, sabía de lo que hablaba— que en circunstancias muy difíciles habíamos sacado las castañas del fuego a la sanidad extremeña. Nos lo debían, dijo. No le conocí íntimamente para saber cómo el político —no sé de qué manera —puede convivir con el hombre de a pie y siendo ambas cosas llevarse bien los dos. Para mí son excluyentes, quizás por eso no soy político, pero seguro que era buena persona. Su fallecimiento me ha cogido leyendo a Carlos Morla Lynch, precisamente unas páginas en las que se acaba de enterar del fallecimiento de Claude Farrère, el autor francés de novelas y libros de viaje y admirado junto a Pierre Loti por el diplomático chileno. «Tengo la sensación de que los seres que fueron 'algo nuestro' se llevan al evadirse pedazos de nosotros mismos. Se muere uno –con los que nos abandonan– un poco más todos los días».

Cartas al director