HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
Cartas al director

Se muere uno un poco todos los días

Felipe Sánchez Gahete

Granja De Torrehermosa

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

No era de mi cuerda ni estaba de acuerdo con las decisiones públicas que adoptó en muchas ocasiones. Médico de a pie, chusquero, alcancé la ... máxima categoría profesional entre otras cosas por la defensa que hizo de los médicos —él, uno de ellos, sabía de lo que hablaba— que en circunstancias muy difíciles habíamos sacado las castañas del fuego a la sanidad extremeña. Nos lo debían, dijo. No le conocí íntimamente para saber cómo el político —no sé de qué manera —puede convivir con el hombre de a pie y siendo ambas cosas llevarse bien los dos. Para mí son excluyentes, quizás por eso no soy político, pero seguro que era buena persona. Su fallecimiento me ha cogido leyendo a Carlos Morla Lynch, precisamente unas páginas en las que se acaba de enterar del fallecimiento de Claude Farrère, el autor francés de novelas y libros de viaje y admirado junto a Pierre Loti por el diplomático chileno. «Tengo la sensación de que los seres que fueron 'algo nuestro' se llevan al evadirse pedazos de nosotros mismos. Se muere uno –con los que nos abandonan– un poco más todos los días».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  4. 4 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  5. 5

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  8. 8 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  9. 9

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Se muere uno un poco todos los días