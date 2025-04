¡Qué monos!

En una convalecencia larga y dolorosa haces lo que puedes para entretenerte. Netflix me está echando una mano. El otro día vi 'Cuestión de justicia', ... película de 2019 basada en hechos reales.

Monroeville, Alabama, es la ciudad donde se desarrollan los hechos, el asesinato de Ronda Morrison, una chica de 18 años y la detención injusta de un negro al que los blanquitos le buscan las vueltas por haber osado tener un affaire con una blanca.

Monroeville, el pueblo de 'Matar a un ruiseñor', museo y 'merchandising' incluidos. Casi treinta años después, el negro Bryan Stevenson se licencia en Harvard y opta por el camino difícil, irse a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecen de recursos. La blanca Eva Ansley, una activista local, es su principal ayudante en la organización que funda (Equal Justice Initiative).

Logró que se declarara inocente y se retiraran todos los cargos contra el ligón Walter McMillan condenado a muerte en 1987 por el asesinato de Ronda. Para ello Bryan tuvo que sortear todas las argucias y triquiñuelas que justicia y autoridad le pusieron para torpedear su trabajo mostrándonos lo que, a mi parecer, es el verdadero racismo.

No soy un forofo del fútbol, pero me gusta e, incluso, llegué a jugar. También he sido espectador, casi siempre en Granja de Torrehermosa. Solíamos ir mi padre y yo. Casi siempre éramos testigos de los exabruptos y las barbaridades que salían de la boca de los aficionados fetén.

La madre, la opción sexual, las protuberancias frontales y un largo etcétera eran los recurrentes temas de elección. Entonces no había minorías étnicas en los jugadores de preferente, si no, el color y los primates hubieran estado presentes con la misma fuerza.

Vinicius, como Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Casemiro, Tchouaméni y Rodrygo, es negro. Mouctar Diakhaby, Cristhian Mosquera, Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Musah, Moriba, Kluivert y algún cuarterón que se nos escape, también, aunque estos, del Valencia.

Piropos como hijo de la g. p., cabrón, maricón, cornudo… conculcan las leyes monterobelarragarzonas de bienestar animal, LGBTI, etc., pero, por lo que sea, estos sujetos, los ministros, no se dan por aludidos. La prensa, tampoco.

La violencia y el odio en Vascongadas y Cataluña, fomentados por las instituciones, contra lo español y los españoles es mucho más parecido a lo de Monroeville que lo de Vini.

Aquí sólo interesa ahora este racismo de energúmenos de campos de fútbol. Si le dices mono a Vini, qué hacen Mosquera y todos los morenos del Valencia, ¿Se dan por aludidos? Xavi dice que: «Hay que parar el partido […] Me da igual el escudo o la camiseta, sea Vinicius o Eto'o. Un insulto, pues todos a casa».

Si hacemos caso a Xavi nos quedamos sin fútbol, si a Darwin, monos somos todos.