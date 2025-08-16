Mira mi brazo tatuado

Donde me refugio en verano no se ven muchos, pero haberlos haylos y en quien menos me podía esperar. Si salgo de mi refugio y ... voy al centro comercial, ya es para darme algo. No sé si en invierno quedan reducidos a la mera posesión, pero en verano se prestan al lucimiento tanto o más que la pelambre del sobaco en todo su esplendor con la camiseta de sisa baja y los musculitos. No quiero imaginarme lo que se puede sentir si en un vuelo largo los llevas apretaditos a tu lado en asientos 'low cost'.

Hablo de tatuados y tatuajes.

Mi madre, admiradora de doña Concha, tatareaba sus canciones, aunque 'Tatuaje' no era su favorita.

No sé qué imaginé, pero asocié para siempre un tatuaje a Marsella, ¿?, a los bajos fondos y a oscuros pasados.

Cuando vi los antebrazos de Don Juan casi me da un soponcio, pero ni unos reales tatuajes me han hecho cambiar de opinión.

Ortega sigue vigente. Desde mi diletantismo, que me puede llevar con facilidad al error y a no saber interpretar lo que leo, me sigue maravillando que un siglo después se cumpla, al menos como yo lo entiendo, su diagnóstico.

«La masa puede definirse, como hecho psicológico, sin necesidad de esperar a que aparezcan los individuos en aglomeración. Delante de una sola persona podemos saber si es masa o no… Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone dondequiera».

El hombre masa es aquel que se diluye en la multitud, renunciando a su individualidad y buscando la comodidad y la igualdad, careciendo de una personalidad propia. Se siente cómodo siendo 'como todo el mundo'.

Saco esto a colación porque el otro día leí a Javier Sádaba un artículo sobre los tatuajes, como lo puedo hacer yo del pelado de mi hijo.

Hace un repaso sobre las modas de teñirse el pelo, los tatuajes o las nuevas palabras, casi todas relacionadas con el buen rollo o el buenismo, como resiliencia, empoderamiento, asertividad y otras a las que todavía no he llegado.

Mientras veía con otros padres un partido de fútbol sala de nuestros cachorros, la inmensa mayoría pelados igual, me di cuenta de que don Javier acierta de pleno. Aceptamos todo sin la mínima objeción —¡Ay del que se signifique!— porque [sic] no hacen mal a nadie. Para evitar un drama familiar y haciendo caso a Gemma Nierga, he transigido que el mayor vaya de mohicano.

«Los antes mentados tatuajes parecen ser, y al margen de más sesudas explicaciones, uno de los más claros ejemplos de la imbecilidad de nuestros días».

En agosto, Azuaga, al lado, de mayor entidad que Granja, celebra sus fiestas y el año pasado los niños nos pidieron que los lleváramos a 'montarse en los cacharritos' y a ver si pillaban alguna camiseta de Lamine Yamal. Todavía no buscan el mejunje con que se ha teñido, pero todo se andará.

De la calle del infierno hasta los puestos de comida y de 'los moros', tuvimos que atravesar por donde se celebraba el acontecimiento estelar, la actuación de Paquirrín.

Lo que vi de lejos y mejor oí, el ruido era ensordecedor, fue una muchedumbre pegando saltos jaleada por un vociferante individuo, supongo que Paquirrín. ¿Extremeños o sioux lakota?

Como escribe Sádaba, «se agrede al cuerpo a costa de la salud. Se banaliza el arte. Se ensalza lo hortera. Se imita no se sabe qué, … por la única razón de que la gente va donde va Vicente. Un triunfo de la masa. Y una derrota de la inteligencia. Así nos va».

Estoy de acuerdo con él y Sánchez no digamos.