Juan Palomos

Recientemente hemos tenido que lamentar el asesinato de una educadora social, Belén Cortés Flor, golpeada y asfixiada, en una vivienda tutelada de la Junta en ... Badajoz.

Según HOY, «los responsables son tres menores de edad que han sido arrestados en Mérida […] La Consejería de Salud y Servicios Sociales muestra su disposición a colaborar con la justicia en todo aquello que precise. […] La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado «consternada» tras la detención de los tres menores por la muerte».

Esta triste noticia suscita muchas preguntas, la primera, sin duda, qué medidas protegen a los educadores de estos angelitos y, por supuesto, quién es el responsable de ellas. ¿Quién cuida a los cuidadores? Si los sanitarios hemos exigido por activa y por pasiva protección, ellos no son menos. Exigimos protección y leyes que escarmienten y disuadan a los agresores, que como hemos comprobado también son potenciales homicidas y asesinos. No podemos fiar a la suerte que un violento golpe, me da igual con qué intención, acabe con nuestras vidas.

En el libro de Elisabeth Kübler-Ross y David Kessler 'Sobre el duelo y el dolor', en el capítulo 'El mundo externo del duelo', hay unas páginas dedicadas a 'Las cuestiones financieras' que traen a colación la muerte por accidente laboral de Allan y el disfrute de una jugosa póliza de seguro de vida que recibió su viuda, Paige. A Paige, que se convirtió de pronto en una mujer rica, le resultó una triste ironía.

«La mayoría de nosotros soñamos con tener más dinero, pero cuando ese dinero está unido a una muerte […] nos parece un dinero corrupto y resulta muy duro disfrutarlo cuando su procedencia es una pérdida».

No sé si tiene algo que ver o no, pero lo anterior me ha venido a la cabeza cuando acabo de enterarme de que Ángela Rodríguez 'Pam' sigue cobrando mensualmente 7,515 euros y Alberto Garzón 5.452 euros. y, según informa Antonio R. Vega desde Sevilla, María Jesús Montero protegió a altos cargos de agencias y fundaciones sanitarias adscritas a su consejería que cobraban más de 70.000 euros al año.

«Verónica Juan-Quilis, la esposa del exministro de Salud Bernat Soria, fue una de los siete directivos que recibieron pagos indebidos por parte de la fundación autonómica en la etapa de Montero. Estaba en nómina del citado organismo desde septiembre de 2005 como directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, mientras su marido dirigía un departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de la Fundación Progreso y Salud. Como fichaje galáctico de María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE andaluz, no había sueldo en la Administración autonómica que igualase al de Bernat Soria: ¡170.438 euros brutos anuales! en 2010 incluyendo las nóminas, dos pagas extra y los incentivos».

No sé qué pensión les quedará a los herederos de Belén Cortés, pero seguro que no las canonjías de los anteriores.

¿Políticos o Juan Palomos?