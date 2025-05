Comenta Compartir

Me he impuesto escribir, pero antes curso de formación acelerada: «Por favor, máxima difusión, hoy ha pedido un dürüm mi sobrina y venía con varias ... grapas, se la han tenido que llevar a Badajoz de urgencias, por si alguien ha comido allí que tenga cuidado». No sabía que las cosas de imprenta fueran comestibles. El dürüm, que me sonaba a chino, es un manjar turco. Como aprendí en la mili, que a base de prórrogas también me cogió trasnochado, «no estoy al loro».

Beatriz Corredor, registradora de la Propiedad, tiene formación. Socialista de pro, fue, entre otras cosas, el jamón de un bocadillo incomible aun sin grapas, como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias; el pan, Tezanos abajo y Santos Cerdán arriba. Lo que logra la política no lo logra nada ni nadie. De qué hablarán, qué une, a Santos y Corredor. ¿El celestino Koldo? ¿Qué entiende cada uno por socialismosocialismo? Preside, revolving door, Red Eléctrica con un sueldo de 546.000 euros al año. Cuestionan su preparación. Para muchos cargos, recordaba Sánchez de León, se requieren cantidad de tecnicismos aprendiendo sobre muchas cosas al mismo tiempo que se decide sobre ellas: «El problema no está tanto en la persona, sino en la experiencia operativa. La ausencia de la técnica puede solventarse rodeándose de talento. No me importa tanto la cúspide mientras su capacidad de acción esté garantizada». ¿De qué tipo de expertos se ha rodeado? Por lo que parece, émulos de la turbadora Greta Thunberg. No sé el alcance de mis espaciados escritos, no trato de persuadir a nadie sino ofrecer una opinión que abra polémica. Opinar es pensar algo de algo y el lector debe juzgar por sí mismo. No han pasado ni dos meses desde que el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales advirtió en un informe técnico del riesgo de apagones si se cerraba Almaraz. Exponían en un concienzudo análisis las consecuencias que tendrá para el sistema energético, el medio ambiente y la economía. Lo extendían al impacto del cierre del parque nuclear que dejará de estar operativo en 2035. María Guardiola se lo trasladó a Sara Aagesen, y esta, supongo, a Sánchez, en su defensa de prolongar la vida de Almaraz. Nos salva de apagones porque: «La energía nuclear es una tecnología de base, lo que significa que opera de manera constante, sin interrupciones y con alta disponibilidad», pero el chulo de Pedro insistió a la ministra en que España fuera era el primer país en usar sólo renovables. El País Vasco fue de las primeras comunidadesen recuperar el suministro. En Hernani, patria chica de los asesinos de ETA, está la subestación que conecta con Francia e hizo esto posible. No puedo evitar recordar a Lemóniz, José María Ryan o Ángel Pascual Múgica. También a Fernando Buesa o a Pagaza –Patxi, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre–. Es una tristísima ironía que quienes asesinaron e impidieron que Lemóniz, Deva, Ispaster o Tudela formaran parte del mapa energético español, hoy socios preferentes del jefe de Corredor, tengan y disfruten energía antes que los extremeños de Almaraz. Matar no se castiga, se premia, que se lo digan a Otegi o a la familia de López de la Calle. Esto es memoria, no sé si histórica.

