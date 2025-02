Fitzcarraldo

Los que escribimos echamos mano de frases que de tan utilizadas pueden resultar manidas.

Cuando nos hemos metido en los berenjenales de la política y, ... sobre todo, de los que viven de ella, tarde o temprano hemos recurrido a Bismarck, «el político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación» y, parafraseándolo, a Winston Churchill cuando aseveró que «el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».

Desde la atalaya de mis años y mis curiosidades no atisbo ningún estadista en Extremadura. Quizás no soy lo suficientemente perspicaz.

En el duelo al sol de María Guardiola con el baqueteado Miguel Ángel Gallardo he leído las declaraciones de este, generoso, conciliador y democrático en apariencia, pero hostil en el fondo.

No sé si la presidenta extremeña lo hará bien o mal, cuando haya gobernado el mismo tiempo que el PSOE y con gobiernos de su cuerda, compararé.

Es pronto para culparla de la sanidad, los trenes o las autovías, viejos problemas en los que los gobiernos regionales no fueron jamás belicosos, ni siquiera pedigüeños, que razones había, con el Gobierno central.

Entiendo las maturrangas del avezado Gallardo, lo que no soporto es que me tome por tonto; acrítico con su partido y sus pactos con golpistas, ladrones y terroristas, no me puede decir con un candor angelical y olvidándose de Bildu que «ofrezco a Guardiola el apoyo del PSOE para que en los asuntos claves no dependa de Vox».

No tengo que defender a Vox, ni al PP si gobierna con su apoyo, prefiero que los hechos hablen, pero ni Gallardo puede ir de tiquismiquis ni el PSOE darnos lecciones sobre socios.

He de reconocer que Miguel Ángel Gallardo supo manejar la pértiga de la memoria histórica para hacerse un nombre, que ha sabido moverse y que le han salido las cosas, lo que desconocía es que era un enamorado de la ópera. Nuestro Fiztcarraldo. Pero si este sacaba el dinero del caucho, él tiró del que «no es de nadie» para traerla a Extremazonia.

Al poco de ganar Pedro Sánchez a Susana Díaz, 22 de mayo de 2017, los socialistas extremeños ya acogían al hermano de Sánchez, David Azagra; nuestro hombre debió de pensar que estos niños vienen con un pan debajo del brazo.

Su Diputación de Badajoz creó un puesto cuyas bases aparecieron en el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentaron 11 personas, todas de por aquí menos David.

«Lo que nos extraña es cómo viviendo en San Petersburgo se pudo enterar de la convocatoria en un boletín provincial», ironizaba el portavoz del PP.

Toda su obra, dicen, se ha limitado a un estreno en Badajoz, 'La paz perpetua', que nos costó 128.080 euros y recaudó 2.000.

El pan, creo, lo puso Cultura. El sueldo, lo que nos cuesta cada año, quién ¿Extremazonia?

El objetivo de Azagra, como el de Gallardo, era y es «seguir creando espectáculos de calidad que puedan dignificar y enriquecer la vida cultural de los pacenses, de los extremeños y de los habitantes de la red transfronteriza».

No había caído en ello.