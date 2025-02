Fidelidades perrunas

Belloch, el ministro bifronte de Paesa, Roldán, Garzón, los Gal o Cordón ha dicho en una reciente entrevista: «Sánchez es el peor presidente socialista, pero cogeré la papeleta del PSOE».

¿Cambiar mi voto?

Marina nos recordaba hace bastantes años algo básico sobre el funcionamiento ... de la democracia: la necesidad de que las distintas fuerzas aceptaran los suficientes principios comunes para que fuera posible –sin traición, villanía o veleidad– cambiar la orientación de nuestro voto según los comportamientos, la eficacia y la honradez de los elegidos.

Añadía que gobernar para todos es pactar, pero se puede pactar «desde los intereses del grupo que cada uno representa o desde el interés general… que siendo legales y legítimas las dos maneras, una es la concepción política de la política y la otra la concepción ética de la misma».

Carlos Ollero, en una conferencia pronunciada ¡en 1961! ya reflexionaba sobre ello.

Julián Marías escribía en sus 'Memorias' que en las elecciones de 1933 la izquierda fue derrotada y hubo una gran resistencia por parte de esta a que el partido con mayor número de votos y diputados entrase en el Gobierno: «Hoy resulta difícil comprender –ya entonces para los que tenían algún sentido democrático– la violenta oposición a que los que habían ganado una elecciones limpias ocupasen el poder o una parte de él… La democracia tiene una condición que puede no cumplirse: que haya demócratas».

Le alarmaba, a sus veinte años, la inverosímil escasez de demócratas: «Yo lo era, convencido de que era la única forma posible de legitimidad; pero, estudioso de Kant, veía que le faltaba el carácter categórico, que era algo simplemente hipotético, porque dependía de una condición: la existencia suficiente de demócratas».

«Lo grave era la acentuación de las posiciones extremas en detrimento de lo que debía contar: el torso de la nación, la mayoría razonable y no politizada, que deseaba vivir y convivir. Un país marcha bien cuando los partidos son por lo menos en cierta medida intercambiables, cuando coinciden en una amplia zona y difieren en cuestiones que no afectan a la idea misma del país y de su proyecto global. En aquel momento se definían por oposición al adversario…».

Si de verdad la preocupación por la España real, no por la de cada uno, y la generosidad fueran las guías de nuestros políticos —si algunos no mantuvieran esa falaz y peligrosa tensión no sobrevivirían— y tuvieran la humildad de leer y de aprender de la historia, sabrían con Carmen Iglesias que «La historia el espacio en el que podemos convertir nuestra memoria en reflexiva, racional, inteligible… La repetición no es reflexiva, suele ser irracional… siempre pienso que la historia enseña, lo que ya no es seguro es que aprendamos de ella. Pero es nuestra obligación para intentar que nuestros errores evitables sean al menos otros».