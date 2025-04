Entreverados

Hace cuarenta años salió al mercado Clamoxyl Mucolítico, una mezcla de antibiótico y, es obvio, mucolítico, potenciándose ambos.

Se promocionó en un tríptico tamaño A3 ... con la información del producto en una cara y unas reproducciones de lo que conocemos por «pintura de castas» en la otra. El título, 'La unión de dos … se llama'.

Propaganda hoy impensable, fue mi primer contacto con ella, entonces no había internet así que no pude ampliar conocimientos, pero me llamaron tanto la atención que guardé, y aún conservo, aquel tríptico.

La pintura de castas son unas series de pinturas de idéntico formato que recogen las mezclas raciales del «español» con los nativos americanos y los africanos importados como esclavos. En el caso que nos ocupa dieciséis preciosos cuadritos que no sé si ahora se podrían titular igual que entonces por aquello de la corrección política y de falsos iluminados como López Obrador.

Parece que son de primeros del siglo XVIII y nos traen las imágenes, un tanto naífs, de estas mezclas: de español e india, mestizo; de mestiza y español, castizo o cuarterón; de castizo y española, español –subrayo el retorno a la cualidad de «español» para los sucesivos descendientes de un mestizaje inicial–; de español y negra, mulata; de español y mulata, morisco; de español y morisca, albino; de español y albina, negro tornatrás; de indio y negra, lobo, zambo o zambaigo; de lobo y negra, chino; de chino e india, cambujo; de india y cambujo, tentenelaire, también se llama así al de cuarterón y mulata; de tentenelaire y mulata, albarrasado; de albarrasado e india, barcino, aunque la RAE lo define como de albarazado y mulata; de barcino e india, campamulato; de indio y mestiza, coyote, según la RAE, de barcino y mulata; el cuadrito dieciséis se limita a reproducir unos «indios apaches».

Sin adentrarnos en el sistema de castas colonial tan dado a la tergiversación, la diversidad enriquece y desde el siglo XVI los españoles, indios y negros se mezclan; al principio los mestizos tenían los derechos del padre, pero, sobre esa base, se fue dando un sentido jerárquico que se completó en el siglo XVIII, aunque, en la práctica, mestizos y mulatos de sangre india o negra atenuada y buena posición económica o social obtenían los derechos de los blancos.

Independientemente de las tonterías intencionadas de AMLO, nieto de cántabros y astures, tan blanquito él, dejamos allí una impresionante colección de mil leches, un vocabulario engrandecido y, sobre todo, unos cuadritos preciosos.

«Eran una especie de suvenir… Se pintaban en la Nueva España para venderse en Europa y demostrar la riqueza de la tierra y la riqueza de los tipos humanos que había en la tierra», apunta Federico Navarrete de la Universidad Nacional Autónoma de México.