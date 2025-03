Los eligientes

Se ha abierto la veda, padres e hijo tenemos unos días para tomar la decisión.

Han sido dos interesantes tardes de puertas abiertas en las ... que los dos institutos a los que tiene opción de ir Diego —están en Azuaga— nos han recibido con sus mejores galas y sus panoplias de resultados. Muchos y muy valiosos.

Es de agradecer el esfuerzo de estos docentes dando, como cada año, lo mejor de sí, sin desalentarse, al contrario, estimulados por las dificultades.

Desde mi atalaya —con los setenta al caer no puedo evitar la melancolía y coincido con el inolvidable Manolo Alcántara en que lo de despedirse no deja de ser una cabronada—, pienso en Diego y en sus dos hermanos, que vienen detrás, y en Rufi, a mi lado, inclinando su cabeza sobre mi hombro y me emociona ver a mi alrededor matrimonios muy jóvenes que intercambian miradas que mezclan orgullo, incertidumbre e ilusión y deseo que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Lo que les espera no es precisamente de color de rosa.

En los sesenta yo también tuve que salir del pueblo. Las becas del PIO —las había, Vergeles— lo hacían posible. Entonces, la educación pública, el mejor factor de promoción social, era exigente en esfuerzos, conocimientos y resultados. La beca no se daba a desmotivados, por pocos medios que tuvieran, que no querían o no valían y sólo podían entorpecer a otros.

Después, nos recordaba Rodríguez Adrados, la Ley General de Educación de 1970, «abrió el camino del crecimiento cuantitativo y la rebaja cualitativa […] y, en cascada, la LOGSE peor de que la ley del setenta, la LOE peor que la LOGSE…».

Un inciso. Julio Feo, 'Aquellos años', capítulo 15. Tengo subrayado el comienzo del capítulo para enseñárselo a mi mujer, por si nos ayuda a tomar una decisión: «A principios de mes —septiembre de 1983— mis dos hijas se fueron a estudiar al internado en Alemania. Para Vanessa era su primer año y para Katia el segundo. Gregory seguía en Estados Unidos. No quedaba ninguno en Madrid, pero era la forma de conseguir lo que siempre había deseado: que todos hablaran correctamente a los diecisiete años por lo menos tres idiomas».

Siento sana envidia del secretario de Felipe y me gustaría que todo el mundo pudiera hacer lo mismo.

En fin, esperamos no equivocarnos eligiendo la enseñanza pública aunque lo de Bolaños con su hijo te da que pensar.

Que alguien pueda proporcionar a sus hijos lo que no le pudieron ofrecer sus padres es de admirar, pero el hipócrita «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga» de don Félix debería bastar para abrirnos los ojos.

Con él o sin él, tenía que llegar, nuestros pájaros, apenas volantones, han empezado a mover sus alas.

¿Síndrome del nido vacío? Es la vida, a la que nos aferramos con tanta fuerza, pero también, otra vez Alcántara, «la comprobación de la radical soledad del ser humano».