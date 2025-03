Acabo de releer 'La peor parte', las memorias de amor de Savater escritas tras el fallecimiento de Sara Torres, Pelo Cohete, su mujer durante 35 ... años. Ha coincidido con la machada de Macron con el aborto. Como si no hubiera cosas más perentorias que hacer. Quizás era lo más fácil y demagógico en este mundo actual de cabestros y posverdades.

No recordaba que Pelo Cohete había abortado voluntariamente ni las íntimas dudas de Fernando al respecto: «Hay cosas que la ley no castiga y sin embargo continúan revolviéndose una y otra vez en la conciencia…». Sara se fue, así lo quiso, sola a Francia y allí abortó.

Dios no es Miura, ni lo pretende, pero ¿tendrá como el ganadero un libro en el que apuntar los desechos de tienta? Para Macron el nasciturus es desecho de tienta, o quizá menos. En 2022 Francia registró 234.300 abortos. Criaturas que habrán de estar en un algún almario ¿Dónde Dios?

Que el cielo está lleno de rincones me lo enseñó Machín mucho antes de la revolución woke: «Aunque la virgen sea blanca/ Píntame angelitos negros/ Que también se van al cielo/ Todos los negritos buenos/ Pintor si pintas con amor/ Por qué desprecias su color/ Si sabes que en el cielo/ También los quiere Dios…».

Después, gracias a santa Wikipedia, he podido leer la letra completa de esta canción del poeta, abogado y político venezolano Andrés Eloy Blanco, a la que le puso música el actor y compositor mexicano Manuel 'Maciste' Álvarez Rentería quedándonos el bolero que todos conocemos y que interpretó y llevó al cine Pedro Infante. Más tarde nos lo trajo Machín.

¡Hay tanta magdalena! 'Angelitos negros' me ha llevado sin solución de continuidad a mi madre, tan de doña Concha y de Machín y, por concatenación de ideas, a Lana Turner y a 'Imitación a la vida'. Dicen que la mejor película de Douglas Sirk.

En la novela, de la americana Fannie Hurst, las cosas no sucedían como en la película. Douglas Sirk cambió la historia –blanca egoísta, negra preterida– porque temía que los afroamericanos, en plena lucha por sus derechos tras asesinatos como el de Emmett Till, un adolescente negro que al parecer había tenido la osadía de piropear a una blanca y el coraje de Rosa Parks, la mestiza que se sentó en un autobús en una de las plazas reservadas a los blancos, se la boicotearan. Rosa había estudiado en –el nombre no puede ser más explícito– el Alabama State Teachers College for Negroes.

Y es que en la demócrata América hasta 1956 la Corte Suprema no declaró inconstitucional la segregación en el transporte. Se prendió así la mecha de la lucha contra otras muchas prácticas de segregación aún vigentes.

Parks entre otros muchos reconocimientos recibiría en 1999 la Medalla de Oro del Congreso.

España en 2024 pone el listón más alto, no conviven varias razas o culturas, conviven, y además mandan, prófugos, ladrones y terroristas en una cleptocracia a medida.

¿Hay quien dé más?