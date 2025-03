Dentro de poco tiempo no serás nadie

El comienzo del artículo suele ser un folio ya usado por una cara y, dependiendo de las ganas de enredar, el Bic naranja o la ... pluma que ese día ha tocado sacar a pasear; después, unas veces San Antón, otras, Purísima Concepción.

En la soledad del despacho el diletante no tiene una redacción o un jefe que le aconseje, corrija o le baje los humos para que no crea que ha parido una obra de arte obnubilado por ese efecto que padecen tanto los políticos y sufrimos los demás, Dunning-Kruger lo llaman, aunque, dada mi insignificancia, en mi caso nunca llegaría la sangre al río.

No ha transcurrido aún un mes de la jubilación y la nostalgia lucha en desventaja con dos formidables enemigos, la desconocida alegría del tiempo libre y la tranquilidad que proporciona la ausencia de, muchas veces, una abrumadora responsabilidad. Acabarán ganando éstas, es lógico, y segregaré atrabilis cada vez con menos frecuencia.

Hay muchas cosas que había olvidado o desconocía, que, aun prosaicas, me producen pequeños placeres y me alegran el día: cuidar la huerta con la fresca sin tener que dejarlo porque entras a las ocho, ir a Mercadona y estrenar las estanterías, al banco, al taller o la ITV, reservar vacaciones sin depender de los compañeros, leer el Ipad en la cama sin preocuparte de la hora… así, hasta el infinito.

La convalecencia me ha abierto los ojos, quizás debería de haber hecho esto antes, me doy cuenta de lo arriesgado que puede resultar reservar cosas para hacerlas más adelante cuando realizarlas depende para todo del azar.

El trabajo me ha permitido conocer a muy buenas personas y, lo que más he valorado, agradecidas, también a otras que, hicieras lo que hicieras por ellas, «como si le lavaras la cabeza a un burro», que decía el abuelo. No podemos gustar a todo el mundo y es difícil ser profeta en tu tierra.

A menudo el ego nos juega una mala pasada y creemos que somos más importantes o imprescindibles de lo que somos, pero la vida sigue adelante sin nosotros y así es como debe ser porque ya nos lo advirtió Marco Aurelio en sus Meditaciones: «Todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal, y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte, como tampoco son nadie Adriano ni Augusto. Luego, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien, y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo: sólo con benevolencia, modestia y sin hipocresía».

Amanece, me voy a regar.