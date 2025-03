Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre

Escribo con la esperanza de que algún estudiante de Medicina me lea. De la primera promoción de COU, recuerdo los libros que nos obligaban a ... leer. Cincuenta y tres años después, soy médico jubilado.

Demasiado lejos de Badajoz, echo en falta el contacto con otros compañeros. Quizás por eso me refugié en los libros.

Y, mientras más leo, más lamento que en la carrera no se nos hubiera obligado, como asignatura, a conocer una serie de libros. Mi relación con los pacientes hubiera sido mejor desde mis comienzos.

Estoy inmerso en 'El niño que se enfadó con la muerte', de Enric Benito. Me puso en la pista un artículo de Antonio Paniagua.

Adoraba a su abuelo Sebastián, lo que más quería en el mundo, pero se lo llevó un dolorosísimo cáncer de próstata. Enric sólo tenía diez años.

«La herida que se abrió nunca más se cerró del todo, quedó en silencio, abierta, y por ella, desde el fondo emerge la luz de la ternura hacia mi abuelo, al que no pude abrazar, y la que he seguido buscando en cada persona que agoniza para acercarme, conectar, consolar y aliviar […] Mi corazón roto me permite ahora acercarme con calidez, respeto y ternura a los que se encuentran como él; cuando me acerco a ellos, se sienten acogidos y acompañados, y el amor que se manifiesta entre nosotros nos alivia al enfermo y a mí y los dos salimos mejor del momento».

Enric Benito, 75 años, hace treinta abandonó la oncología para dedicarse a Cuidados Paliativos. 5.000 personas han estado acompañadas por él en su tránsito a la otra vida. De ellos, sólo cinco pidieron la eutanasia.

«No tengo una posición moral ni religiosa en contra de la eutanasia. Pero sí me parece una burrada que tengamos una ley de eutanasia, que afecta a muy pocos casos, y no tengamos una ley de cuidados paliativos, que concierne a cientos de miles. La eutanasia es una foto barata para los políticos. Es más elegante, más humano y más profesional acabar con el sufrimiento que acabar con la vida. A los médicos no nos han enseñado a trabajar con el sufrimiento».

La Fundación Pía Aguirreche ha patrocinado un largometraje, 'Hay una puerta ahí', que recoge las conversaciones por videoconferencia de Fernando Sureda, enfermo de ELA, con nuestro hombre.

Me hubiera gustado verla y compararla con 'La habitación de al lado', 'Mar adentro' o 'Million Dollar Baby'.

Hoy el dolor lo tenemos dominado, los fármacos se encargan de él. ¿Pero y el sufrimiento? Contra él no vale el fentanilo, pero Enric nos lo aclara: «El sufrimiento no es más que el rechazo de la realidad. Cuando alguien se va haciendo mayor descubre que la vida fluye y que lo mejor que puede hacer es aceptar aquello que no puede cambiar. Es entonces cuando se deja de sufrir».

Y lo más importante: «Dar sentido a la herida es usarla para que la luz de la conciencia –que es amor– emerja para alivio de sufrientes, y, en el flujo que el sanador herido cuida al otro, también alivia su dolor y profundiza en su propio ser».

Sé por experiencia lo que dice. Aplicadlo vosotros, nosotros ya estamos rebobinando.