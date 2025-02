Consecuencias

Comenta Compartir

El libro es de 1983, pero lo leí hace bastantes menos. Me refiero a 'Asesinatos archivados', de Didier Daeninchx. Es un autor, en la jerga progre, «comprometido». Me gustó el libro, me abrió perspectivas. Lo he rescatado de la memoria tras la muerte de Naël, ... un joven negro, por disparos de la policía francesa al saltarse un control.

No habíamos aún digerido lo de Burdeos, una anciana y su nieta vapuleadas por un joven, negro, a la salida de su casa. Me impactó no tanto por su violencia, que también, sino por lo que significaba de desprecio a los demás, a los débiles, a las reglas de la sociedad en la que vivimos. ¿Estamos abocados a sufrir lo de nuestra vecina Francia? Según el INE, España tiene 47.615.034 habitantes, 88% de nacionalidad española, 12% extranjeros. En 2021 fueron detenidas 453.222 personas, de ellas, 145.297 extranjeros. El 12% de la población cometió el 32% de los delitos. ¿Casualidad o causalidad? Hace más de veinte años, un revelador libro de Giovanni Sartori, 'La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros' y su apéndice 'Extranjeros e islámicos', lo vaticinaban. «¿Hasta qué punto la sociedad pluralista puede acoger sin desintegrarse a extranjeros que la rechazan? […] ¿Cómo se hace para integrar al extranjero, al inmigrado de otra cultura, religión y etnia muy diferentes? […] ¿Hasta qué punto debe ser «abierta» una sociedad abierta… sin autodestruirse como sociedad, sin explotar o implosionar?». Son cuestiones candentes de las que huyen los buenistas, pero es suicida tolerar comportamientos que nos infligen daño o perjuicio. ¿Es pecado cuestionar la inmigración hasta el punto de que exigir, al menos, reciprocidad es «fascista»? «Una reciprocidad en la que el beneficiado (el que entra) corresponde al benefactor (el que acoge) reconociéndose como beneficiado, reconociéndose en deuda». Para roussonianos en la inopia y «comprometidos» a la violeta somos nosotros los deudores ¿Desde cuándo? Si nos descuidamos, desde Adán. No nos extrañe, según un comprometido, Francisco Martín, alto cargo de Sánchez y autor de la canallada, España le debe a Bildu miles de vidas y España, Moncloa dixit, a ETA haber puesto las cosas en su sitio con el asesinato de Carrero. Los políticos deciden por nosotros, pero raramente piensan en los efectos de sus actos a largo plazo. Por eso Sartori diferencia una ética de las consecuencias de una ética de las intenciones. A «la luz de la ética de los principios el político que produce desastres se queda tan tranquilo. Su defensa es: mis principios y mis intenciones eran buenos, y yo respondo sólo de su pureza… la ética de las intenciones aquí demuestra ser una ética de la irresponsabilidad». La ética de las intenciones no es aplicable cuando invade el ámbito de las decisiones colectivizadas. En él, la bondad de los intentos no basta. «Hoy la ética de los principios prevalece en todos los terrenos, y cada vez más, sobre la ética de las consecuencias», y haberlas, haylas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY