En estos días he tenido conocimiento de dos casos de trabajadoras de residencias en localidades vecinas que deberían ser la excepción, pero no lo son. ... Han llamado a trabajar a dos chicas para sustituir a otras dos que están de baja y que, a su vez, sustituían a las titulares, también de baja. Tres sueldos para cada puesto.

Independientemente de lo que fuera capaz de hacer el gran muñidor Tezanos con él, el dato no puede ser estadísticamente significativo, pero como resulta que el dinero público es, lector, patrimonio de todos nosotros –al contrario de lo que piensa la ínclita Carmen Calvo, profesora universitaria de «ostentóreo» currículo político, que cree que el dinero público no es de nadie–, uno se interesa, pregunta y resulta que la excepción es la regla.

Hablando en lenguaje 'Marca', me han respetado las lesiones. En cuarenta y cinco años he cogido la baja tres veces, las tres por intervenciones quirúrgicas. Algunos no han tenido tanta suerte, pero otros han hecho de un estornudo causa suficiente.

Como siempre, vuelvo a mi particular St. Mary Mead, observo a mi alrededor y colijo que se han vuelto las tornas.

Influidores y concursantes aparte, sigue habiendo señoritos –para lo que nos ocupa y para Marañón, el «que vive del esfuerzo de los demás»–, pero son otros.

Los autónomos, verdadero motor de un país, se las ven y se las desean para mantenerse a flote. Ninguneados cuando no objeto de persecución por los políticos, sobre todo de izquierda, quizás porque representan los valores que ellos odian, para un autónomo «coger la baja», al contrario de lo que les supone a las sufridas trabajadoras antes citadas, es una quimera.

Mi mujer, autónoma, tuvo, por prescripción de su tocóloga, que guardar reposo en su primer embarazo. Por ley tuvo que poner un sustituto.

La broma le costaba cada mes el sueldo del sustituto, las partes proporcionales de vacaciones y extraordinarias, la Seguridad Social… en resumen, más de dos mil euros. A cambio, cobraba «por la baja» algo más de seiscientos. Balance cojonudo… para Carmen Calvo y María Jesús Montero, mi colega, otro ejemplo de sabiduría infundida. Añadamos el lucro cesante que dirían los juristas. No olvidemos que el ojo del amo engorda el caballo.

No contentos, la llamaban de forma inquisitorial cada poco tiempo.

No sé si emplean el mismo celo para controlar las bajas arriba citadas. Si lo hicieran, descubrirían situaciones muy curiosas, conocemos ejemplos varios, y enfermedades imaginarias a granel, pero, por encima de todo, conseguirían que muchos, si la investigación fuera rigurosa y estuviera acompañada de sanciones proporcionadas –el bolsillo es lo que más duele–, se lo pensaran dos veces antes de embarcarse en el simulacro.

Esto no menoscaba mi respeto y solidaridad para aquellos que están enfermos y la necesitan.

Marañón sabía que abundaban señoritos entre los menesterosos, pero no podía imaginar esta nueva casta, la de la breva de «coger la baja».