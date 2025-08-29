Lo que yo diga que no valga, advertía mi admirado Antonio, aldeano sabio de La Cardenchosa.

He leído con mezcla de orgullo y nostalgia, y ... envidia sana, si es que existe, la noticia aparecida en HOY sobre 'La nueva generación de médicos extremeños'. Con estos mimbres deben salir buenas cestos.

Sólo les pido que lo que saben y aprendan lo utilicen bien, que el paciente, al otro lado de la mesa, sea el actor principal, empaticemos con él o no, haya entrado como miura a puerta gayola o no y que, parafraseando a James Carville, asesor de Bill Clinton y su célebre «¡Es la economía, estúpido!» que en 1992 llevó a Clinton hasta la Casa Blanca, se queden con esta otra: ¡No es la ciencia, estúpido, es el amor!

No nos volquemos sólo en los conocimientos como George Bush, padre, el contrincante de Clinton, seguía volcándose en la política exterior olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Hace tiempo traje a estas páginas a un –me había cautivado su 'Trilogía de la vida'– científico español. Me refiero a Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, nombrado recientemente primer marqués de Castillo de Lerés por Felipe VI.

La ciencia, futuros especialistas, como señalaba Otín y advertía Santa Teresa con Dios, está muchas veces en los pucheros.

Fabulaba Otín:

«Nadie esperaba ya una noticia así, pero esta vez parecía que iba en serio… La joven presidenta de la primera Cumbre Mundial del Cambio Oncológico estaba a punto de anunciar un descubrimiento capital en la historia de la humanidad […] Con matemática precisión compareció a la hora anunciada y se dirigió al mundo entero:

El Consejo Científico para el Cambio Oncológico puede asegurar y asegura que a partir del próximo año empezarán a decrecer los casos de cáncer hasta quedar reducidos a menos del 50% de los que existen en la actualidad.

Las claves para lograr implementar este trascendental avance científico y social son las siguientes:

Nutrición: moderar la ingesta de alimentos, practicar la restricción calórica, evitar la obesidad, aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de carne roja y no tomar alimentos ultraprocesados ni bebidas azucaradas.

Ejercicio físico: practicar un mínimo de treinta minutos diarios de actividad física moderada

Antitoxicidad: minimizar la ingesta de agentes tóxicos como el alcohol, no abusar de la exposición al sol y evitar cualquier fuente de toxicidad, incluida la producida por los propios humanos. Por ejemplo, la guerra de Ucrania

Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta estoy a su disposición.

La audiencia quedó desconcertada. Nadie decía nada. Al final un periodista se atrevió a preguntar:

—¿Eso es todo?

La presidenta le dijo:

—Así es. ¿Le parece a usted poco?

El periodista replicó:

—Pero si esto lo sabemos incluso desde antes de que usted naciera

La presidenta sonrió de nuevo:

—Y si lo saben ¿por qué no lo aplican?».