Buen corazón

No es nada personal, me pasa igual con Mónica García, es que pensamos de manera tan radicalmente distinta sobre las mismas cosas que hace que ... ambas sean objeto de mi atención, pero no de mi devoción.

Creía que la declaración de la renta nos uniformaba a todos, que, liquidadas cuentas, se igualaban hándicaps y no me iba a costar la gasolina, los peajes, los museos, la piscina municipal, la… más o menos que a otros, pero no, por ejemplo, entre los criterios de admisión del alumnado cuando no hay plazas suficientes está, junto a la existencia de hermanos matriculados, proximidad del domicilio o lugar de trabajo de los padres, la renta per cápita de la unidad familiar. Mis ingresos me van a castigar por partida doble, cuando le pago a Hacienda y al elegir centro para mis hijos. ¿Quién debería en este caso tener más derechos, quien contribuye más a mantener ese centro o al revés? Solemne barbaridad, los dos iguales, que Hacienda ya nos iguala. Ahora María Jesús Montero –no inventa nada, su situación era objeto de nuestra atención– quiere que los médicos sepan cuánto ganamos. Dos mil quinientos años después, las hipocráticas –¿qué le ocurre?, ¿desde cuándo? y ¿a qué lo atribuye?– se han quedado anticuadas e incompletas, lo fetén es el abordaje biopsicosocial, incluidas renta y orientación sexual. Si, cuando ejercía, me contestaron a las tres preguntas con un «usted sabrá que para eso es el médico», ¿por dónde me pueden salir si pregunto cuánto ganan o si hacen a pelo y a pluma? María Jesús Montero era, no debemos olvidarlo, consejera de Chaves y Griñán, –condenados por los ERE– lo que debería valer, en vez de buscar solidaridades equivocadas, para que mantuviera la boca cerrada, o, en cualquier otro país, a no llegar donde ha llegado. Séneca ya conocía a este tipo de personaje: «Haz, pues, querido Lucilio, lo que me escribes que haces... «, hablando en plata, «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga». Rubén Wagensberg, artista de ERC investigado por terrorismo en la causa del Tsunami parece que no ha debido de ver algo muy claro y ha puesto pies en polvorosa. Este valiente –¿Anna Gabriel le marcó el camino?– se ha largado a Suiza para evitar tener que responder ante la justicia. Sabíamos de su sentido del humor, de su obsesión por las calvicies, pero no de su buen corazón. Le ha faltado tiempo para meterse en la piel de Rubén: «Imaginamos la angustia de verse en un proceso judicial […] Lo entiendo perfectamente. Claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y por tanto somos perfectamente conscientes de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incurso en un proceso judicial». Esperemos que piense igual cuando envíe de aquí en adelante inspectores de Hacienda a casa de un desgraciado. O incluso de un sinvergüenza, pobrecito él.

Opinión HOY